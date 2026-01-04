【風人もよう 中里昌暉さん（18）】

北松農高（長崎県平戸市田平町）の相撲部員として活躍し、大相撲立浪部屋への入門が決まった。初場所（11日初日）の新弟子検査に臨むため昨年暮れ、夢を抱いて上京した。

道のりは平たんではなかった。保育園児のころ発達障害の一つであるADHD（注意欠陥・多動性障害）と診断され、出身地の佐世保市では小学2年から中学卒業まで特別支援学級で過ごした。症状をからかわれたり、いじめに遭ったりもしたが、持ち前の明るさでやり過ごし、体格を生かした柔道に打ち込んだ。

進路を考え始めたころ、列車で通える同校に相撲部があると知った。もともと大好きな相撲。「発達障害があっても頑張れば目標を達成できることを示したい」と進学を決めた。対外試合などで優勝経験はないが、プロになる夢を持ち続けた。

大相撲に進むならば「横綱のいる部屋に」と昨年の夏休み、豊昇龍関を育てた立浪親方（元小結・旭豊）に入門を熱望する自筆の手紙を送った。発達障害があることも包み隠さず、むしろそれゆえ精進して親孝行したいとつづった。思いは通じ、9月に親方が来校。校長や相撲部監督の平野照二教諭、両親らとも面談し、晴れて部屋入りが認められた。それからは「親方や先輩に負けてもいいから勝ちにつながる稽古を、とアドバイスされた。肝に銘じて日々、練習に明け暮れてきた」。

現在、186センチで140キロ、まだ成長途上。入門後しばらくは名字をしこ名とする力士も少なくないが、親方の現役時代のしこ名と監督の名から1字ずつもらって、「照豊」と名付けられた。平野監督も「かなり伸びしろがある。親方の指導をよく聞き、こつこつ努力し続けてほしい」と平戸の空から挑戦を見守る。

「趣味も相撲で、突き押しが得意。あ、それとイカ釣りかな。しこ名に恥じないよう強くなり、話す時はユーモラスな人気力士になりたい。応援よろしくお願いします」（福田章）

私の好きな先輩力士

やはり郷土の先輩、平戸海関のストイックな姿勢と真っ向勝負の取り口はすばらしく、尊敬しています。突き押し相撲の見本としては大栄翔関、一山本関、引き技も巧みな阿炎関など。部屋にはスピード抜群の豊昇龍関や奄美大島（鹿児島県）出身の明生関もおられて、胸を借りるのが楽しみです。