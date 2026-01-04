昨年10月に発足し、高い支持率を維持する高市早苗政権が安定軌道に乗るかを占う一年になる。

連立与党の自民党と日本維新の会は、強い信頼関係で結ばれているわけではない。与党の衆参両院の議席数も心もとない。

高市首相がこだわりを持つ政策を円滑に遂行するには、安定した政権基盤が必要だ。

首相が衆院の解散・総選挙に打って出るかが焦点となる。

■予算成立へ駆け引き

通常国会は今月23日に召集される見通しだ。政権にとって、2026年度予算の25年度内成立が最初のハードルになる。

高市政権は衆参両院とも少数与党で船出した。衆院は無所属議員を自民会派に取り込み、過半数を回復した。参院が過半数に満たない状況に変わりはない。

自民は昨年12月、通常国会を見据えて布石を打った。

税制改正論議で、国民民主党が要求した「年収の壁」引き上げを丸のみした。代わりに、26年度予算案と税制改正法案の25年度内成立に協力する約束を取りつけた。

予算案審議に波乱がない限り、早期成立の公算が大きい。

自民はさらに国民民主の連立入りをもくろむ。昨年の臨時国会で維新が衆院議員定数の早期削減に固執し、与党内でぎくしゃくする場面が目立ったからだ。

定数削減は結局、衆院議長の下に設置された与野党協議会に議論を委ねることになった。選挙制度と併せて検討し、今春に結論を出す方針だ。

合意形成は難航が予想される。与党の合意を優先し、拙速に決めてはならない。民意の反映や1票の格差などの観点から、より適切な制度を追究してもらいたい。

先送りが続く「政治とカネ」の問題は、企業・団体献金の規制強化で決着をつけるべきだ。自民は消極姿勢を崩さない。元々、企業・団体献金の禁止を主張していた維新の態度が鍵を握る。

閣外協力ながら維新が連立政権に加わった最大の狙いは、副首都構想の実現である。

連立政権合意書に「通常国会で法案を成立させる」と明記しており、維新が実現に向けて主張を強めるのは必至だ。

自民内部は維新の考えに否定的な意見が根強い。実現できない場合、連立政権の維持が危ぶまれる局面が訪れるかもしれない。

衆院解散の時期について首相は言及していない。国会周辺では26年度予算の成立後、または通常国会閉会後と見る向きがある。

■ブレーキ役なき政権

「高市カラー」が色濃くにじむ政策を注視したい。

防衛関係では、安全保障関連3文書の改定作業を前倒しし、今年中に終える方針だ。防衛費をさらに増額し、防衛装備品の輸出ルール緩和に踏み込むとみられる。

国是としてきた非核三原則の見直しを検討する可能性もある。

自民と公明党の連立政権では、武器輸出解禁の際に公明が一定の歯止めをかける役割を果たした。

対照的に自民と維新は安保関連3文書改定の前倒し、スパイ防止法の制定、日本国旗を損壊する行為を処罰する法律の制定などを連立政権合意書に連ねた。

外国人政策の見直しにも前のめりだ。排外主義に陥らず、より良い共生社会の実現につながるのか不安は拭えない。

自民の連立相手がブレーキ役からアクセル役に代わり、タカ派的な政策に傾斜することが懸念される。首相は、賛否が分かれる政策を強行した安倍晋三元首相の後継者を自任している。

安倍政権との大きな違いは、与党に圧倒的な数の力がなく、国会が多党化していることだ。首相の重点政策であっても、丁寧に議論しないと実現はおぼつかない。

昨年、熟議の国会はかけ声倒れに終わった。成熟した議論の舞台をつくるのは、野党の責任でもある。特に野党第1党の立憲民主党に自覚を求めたい。

発言中にやじが飛び交う国会を国民は冷めた目で見ている。与野党とも留意してほしい。