¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ö20ºÐ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡×¡¡Â¿µ×¡¢ÉðÍº»Ô¤ÈÍÅÄÄ®¤Ç¼°Åµ
¡¡12Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º´²ì¸©Â¿µ×»Ô¡¢ÉðÍº»Ô¡¢ÍÅÄÄ®¤Ç3Æü¡¢20ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ²¤ìÃå¤ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÆ±µéÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Â¿µ×»Ô¤Ç¤Ï»ÔÃæ±û¸øÌ±´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¤Î178¿Í¤Î¤¦¤Á128¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£³Æ¹»¶è¤ÎÂåÉ½3¿Í¤¬ÃÅ¾å¤ÇÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£»³¸ý¸©¤Î²¼´Ø»ÔÎ©Âç2Ç¯¡¢¹ÓÅçÍÛºÚ¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼é¤é¤ì¡¢°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬Ã¯¤«¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢20ºÐ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¹á·îÀµÂ§»ÔÄ¹¤Ï¼°¼¤Ç¡Ö»þ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬³§¤µ¤ó¤ò¶¯¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¿®¤¸¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¸å¡¢²ñ¼Ò°÷2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¼¼ÃæÍÛæÆ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤®¡¢¿Æ¤ò¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë