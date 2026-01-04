作刀の仕事始めとなる「初打ち」が3日、熊本県荒尾市川登の刀鍛冶工房「松永日本刀剣鍛錬所」であり、刀匠の松永源六郎さん（77）が日本刀の原料である玉鋼（たまはがね）をたたいて鍛錬した。

松永さんと弟子は庭先に祭った鉄の神様に1年間の安全を祈願し、工房へ入った。松永さんはマツ炭の火床にふいごで空気を送りながら、有明海などの砂鉄で作ったこぶし大の玉鋼を1300度以上に加熱。機械式ハンマーで火花を飛び散らして繰り返したたいた後、小づちで折り返し、再び火床で熱した。

鍛錬を繰り返すことで不純物が取り除かれ、鋼の純度が高まるという。この日は2回の折り返しを行って作業終了。今後、10回前後の折り返しを経て約2週間で刀身を仕上げる。その後は研師や金工師、さや師らさまざまな職人の分業で4カ月以上かけ、一振りの日本刀を完成させる。

松永さんは「若い頃に比べると体力は落ちたが、一振り一振り丁寧に作っていきたい」と話した。

初打ち後は、松永さんが宗家を務める古武道の初稽古。関係者や刀剣愛好家らが見守るなか、会員たちが畳表を巻いた的で日本刀の試し切りを披露した。

（宮上良二）