巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）がブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円で契約を結ぶことが3日（日本時間4日）、分かった。

巨人の主砲が交渉期限前日に新天地が決まった。ブルージェイズは今季ワールドシリーズに進出も、惜しくもドジャースに3勝4敗とあと一歩のところで世界一を逃した。

来季こそ世界一へと燃えるチームにとって岡本の加入は大きい。日本時代に山本由伸との通算成績は8打数4安打1本塁打のキラーぶり。さらに佐々木朗希からも3打数1安打ながら本塁打を放つなど、“天敵攻略”のキーマンとなる。

日本では主に三塁と一塁を守った岡本だが、チームで一塁を守るのはメジャー通算183本塁打のゲレロ、三塁には今ポストシーズン（PS）で通算30安打の新記録を樹立したクレメントと盤石。また、メジャー通算293本塁打を誇るスプリンガーが36歳という年齢もあって指名打者に座ることが多い。

そのため日本時代に左翼で通算77試合に出場している岡本が外野守備に就く可能性が高いと見られる。