¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ûà¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î»Õ¾¢áÍÕ·î¤¬ÌÀ¤«¤¹12¡¦29ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÆü¡ÖÈ¿¾Ê²ñ¡×¤ÎÃæ¿È
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÍÕ·î¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤ò¿ë¤²¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¸·î¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤ò£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Æ±£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿ÍÕ·î¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤«¤é¾ì³°¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ»¤ò·è¤á¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍÕ·î¤Ï¡Öº£¤Î¿·¿Í¤ò¥Ó¥Ó¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤¿¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤«¤é¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤é¤±¤ÇÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯£±£°·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤âµ»¤ò¼õ¤±¤ë»þ¡¢¤«¤±¤ë»þ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ä´éÌÌ¤ò½³¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï£²¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÃ¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡Ø¤³¤³¤Î¼õ¤±¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¸þ¾å¿´¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤âÍÕ·î¤µ¤ó¤ËÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÕ·î¤Ï£³Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢£³£×£Á£Ù¥¿¥Ã¥°¥Ð¥È¥ë¤Ë¥³¥°¥Þ¤È½Ð¾ì¡£»Õ¾¢¤È¤ÎàÆó¿Í»°µÓá¤Ç¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤½¤¦¤À¡£