¡Ú¥Î¥¢¡Û¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¦´äÃ«ËãÍ¥¡õÀÄÌîÌ¤Íè¤Ëà¤ªÇ¯¶ÌáºîÀï¡¡1¡¦19£Í£Í¤Ø¤Î¾·½¸¤ËÀ®¸ù¡ª
¡¡¥Î¥¢¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡¡£Ò£É£Ó£É£Î£Ç¡¡£Ó£Õ£Î¡¡£Ó£Å£Á£Ó£Ï£Î¡Ê£Í£Í¡Ë¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦£Î£Ï£Ó£Á£×£ÁÏÀ³°¤¬£³Æü¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î´äÃ«ËãÍ¥¡Ê£³£²¡Ë¡õÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£³£µ¡Ë¤ËºÆ¤Ó»²Àï¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿£Î£Ï£Ó£Á£×£Á¤Ï¡¢Âç²ñ¸å¤Ë´äÃ«¤ÈÀÄÌî¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¡£ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÇ¯¶Ì¡Ä¤³¤ì¤Ç£Í£Í½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»²Àï¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿£²¿Í¤ÏÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¡ª¡×¤È»²Àï¤ò²÷Âú¡££²¿Í¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ°Â¿´¤·¤¿£Î£Ï£Ó£Á£×£Á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ª´ê¤¤¤Í¡£²¶¤Ï¡Ê¥í¥Ã¥·¡¼¡Ë¾®Àî¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ï£Ó£Á£×£Á¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢£²¿Í¤¬Ãæ¿È¤ò¸«¤ë¤ÈÀÄÌî¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë¤Ï£±Ëü±ß¡¢´äÃ«¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë¤Ï£±£°£°£°±ß¤¬¡Ä¡£¤³¤ì¤Ë´äÃ«¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î³Êº¹¤Ï¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¡ª¡¡¤³¤Î³Êº¹¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ï¤«¤Ã¤¿¡££Î£Ï£Ó£Á£×£Á¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÀÄÌî¿ä¤·¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤À¡ª¡¡¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¤Ë¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤À¤ó¤À¤Ê¡ª¡¡¥¢¥¤¥Ä¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤¿¤À¤ÎÃË¤À¡ª¡×¤ÈÌ¾ÃµÄå¤Ð¤ê¤Î¿äÍýÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È»²Àï¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀÄÌî¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Ã¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¤¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££±£¹Æü¤Î£Í£Í»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£