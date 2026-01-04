²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤ÏÀäË¾Åª¡Ä¹ñ²ñµÄ°÷¤¢¤È£²¿Í½¸¤Þ¤é¤º¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï16Æü
¡¡»þ´ÖÀÚ¤ì¤«¡½¡½¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿²ÏÂ¼¤¿¤«¤·½°±¡µÄ°÷¤¬·ëÅÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëà²ÏÂ¼¿·ÅÞá¤¬¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¹ñ²ñµÄ°÷£µ¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¸¸¤Ë½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï£±Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Î¿·Ç¯½é¤È¤Ê¤ë³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö£²²ó£Ï£Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¡¢²ÏÂ¼»á¤ÏÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½Î¨¤¤¤ëÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤È·èÎö¤·¡¢Î¥ÅÞ¤òÉ½ÌÀ¡£Àè¤ËÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝ¾åÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿Ê¿´äÀ¬¼ù½°±¡µÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë£²¿Í¤ò²Ã¤¨¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤òÎ¥ÅÞ¤·¡¢½°±¡¤ÎÌµ½êÂ°²ñÇÉ¡Ö²þ³×¤Î²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÆÌÚÉð»Ö½°±¡µÄ°÷¡¢¼éÅçÀµ½°±¡µÄ°÷¡¢°¤Éô¹°¼ù½°±¡µÄ°÷¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³¿Í¤Ï£±£±·îËö¤Ë¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤Ë¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯ÅÞ½õÀ®¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë£µ¿Í¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæ¤Ö¤é¤ê¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï£²ÅÙ¡¢£µ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇËÃÌ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¯ÅÞ½õÀ®¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÍ×·ï¤Ï£±·î£±Æü¤¬´ð½à¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£·î£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤ËÁíÌ³¾Ê¤ØÆÏ¤±½Ð¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿£²¿Í¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ù±ç¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ä¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¸½¿¦¤ÎµÄ°÷¤Ï¿·ÅÞ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇÅöÁª¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£²ÏÂ¼¿·ÅÞ¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁªµó¤Ï¸·¤·¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Ï£³Æü¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö¡Ê²ÏÂ¼¿·ÅÞ¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÀ¼¤«¤±¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÀ¯¼£ÍýÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¶â¤¬Íß¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Ã¯¤¬¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï¡ÖÎ©·û¤ä°Ý¿·¤Ç¼¡¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¤ª¤ë¤È¡£¤À¤Ã¤¿¤é²ÏÂ¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸µÆü¤«¤é´Ø·¸³Æ½ê¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£