¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ûà¸¤ÍðÆþáÌäÂê¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡¡£Ï£Â¤¬¶¯¤¯ÁÊ¤¨¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¥â¥é¥ë¤ÏÉ¬Í×¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿à¸¤ÍðÆþÌäÂêá¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô¤¤¼ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÊ³Æ®¤â¤¢¤êÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£²Æü¤Î±ýÏ©¤Ç¤ÏÆ°Êª¤Ë¤è¤ë°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð´í¸±¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¶è¤Ç¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ä±¿±Ä´Ø·¸¼Ô¤¬É¬»à¤ËÊá³Í¤ò»î¤ß¤ë¤â¤¹¤êÈ´¤±¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ÖË½Áö¤¹¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤ÆÁö¤ê¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾ìÌÌ¤â¡£Å¾ÅÝ¤ä½ÅÂç¤Ê¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ´í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤Î´ÑÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¡£ÅìÍÎÂç¤Ç¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Çð¸¶ÎµÆó»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»ä¤â¥¤¥Ì¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Î¡¼¥ê¡¼¥É¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤«¤ó¡£È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿Íº®¤ßÂ¿¤¤¤È¤³¤íÈò¤±¤Ê¤¤ã¥À¥á¤è¡£¥¤¥Ì¤ò»ô¤¦¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢²æËý¤¹¤ë³Ð¸ç¤ÏÉ¬Í×¤è¡×¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁáÂç¤ÇÂç³Ø±ØÅÁ£³´§¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÈ¬ÌÚÍ¦¼ù»á¤â¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¡±èÆ»¤ÎÂô»³¤ÎÊý¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢±þ±ç¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÄã¸Â¤Î¥â¥é¥ë¤ÏÉ¬Í×¡£¤»¤á¤ÆÁª¼ê¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ô¤¤¼ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤Ï±ØÅÁ°Ê³°¤Ç¤âÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤¬µÞÌ³¡£º£²ó¤Î¸¤ÍðÆþÌäÂê¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£