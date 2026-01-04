“2代目・山の神”柏原竜二さん「ノーリードはいちばんあかん」 箱根駅伝“犬乱入”に苦言「人混み多いところ避けなきゃダメよ」
東洋大学のOBで現役時代、箱根駅伝5区で無類の強さを見せたことから“2代目・山の神”と呼ばれていた元陸上選手の柏原竜二さんが3日、自身のXを更新。今年の箱根駅伝往路で、コース内に犬が乱入したことについて苦言を呈した。
【動画あり】箱根の山の“難関”も解決へ！華麗に追い抜く早稲田大学“山の名探偵”工藤慎作
2日に行われた往路の3区・茅ケ崎公園付近でコースに白の小型犬が乱入。白バイが取り囲んだり、警察官が追いかけるなど大きな騒動となっていた。
柏原さんは3日、この件について「私もイヌを飼ってるけど、ノーリードはいちばんあかん」と書き出し、「抜けてしまった場合もあるけど、人混み多いところ避けなきゃダメよ」と苦言。「イヌを飼うならある程度、我慢する覚悟は必要よ」とつづった。
この投稿に、「犬のためにも犬連れての応援は控えてほしいですね」「飼い主は猛省してほしい」「確かにいきなり動き回るので、人混みとかはリードは必要だと思います」など賛同するコメントが多数寄せられている。
【動画あり】箱根の山の“難関”も解決へ！華麗に追い抜く早稲田大学“山の名探偵”工藤慎作
2日に行われた往路の3区・茅ケ崎公園付近でコースに白の小型犬が乱入。白バイが取り囲んだり、警察官が追いかけるなど大きな騒動となっていた。
柏原さんは3日、この件について「私もイヌを飼ってるけど、ノーリードはいちばんあかん」と書き出し、「抜けてしまった場合もあるけど、人混み多いところ避けなきゃダメよ」と苦言。「イヌを飼うならある程度、我慢する覚悟は必要よ」とつづった。
この投稿に、「犬のためにも犬連れての応援は控えてほしいですね」「飼い主は猛省してほしい」「確かにいきなり動き回るので、人混みとかはリードは必要だと思います」など賛同するコメントが多数寄せられている。