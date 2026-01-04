井桁弘恵、1月スタート『ぜんぶ、あなたのためだから』でヒロインに！新ビジュアルも解禁

1月10日（土）よりスタートするドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎えたラブサスペンスに、井桁弘恵の出演が決定した。

【映像】本編映像解禁15秒予告

気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばらえいじ）が2025年3月に発表し話題となっている同名小説の原作を初映像化する『ぜんぶ、あなたのためだから』。

幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香。愛する妻のため犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井流星）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛龍也）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。

犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？ 次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり。さらには沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてくる。

そんな今作で井桁が演じる悲劇の花嫁――和臣の愛する妻・沙也香は、結婚披露宴の最中に、何者かに飲んでいるシャンパンに毒を盛られてしまう。和臣が犯人捜しに乗り出すと、さまざまな疑惑が浮上し…。

演じる井桁は、沙也香という人物について「守ってあげたくなるような儚さがポイント」としつつ、「決して簡単な役ではないので、任せていただけたことはうれしい」と喜びを語っている。

◆3ショット新ビジュアル解禁！

さらに藤井演じる和臣、七五三掛演じる桜庭、今回発表された井桁を加えた3人の新ビジュアルが公開された。

純白のドレスをまとった花嫁・沙也香の手を握る主人公・和臣、そしてカメラを構える桜庭――“登場人物、全員容疑者”と形容される今作。結婚式という、幸せに包まれた空間を壊したのはいったい誰なのか？

意味深でスキャンダラスな雰囲気をたたえたビジュアルにも注目だ。

◆井桁弘恵（林田沙也香・役）コメント

原作を拝読した時からワクワク感とゾクゾク感、そして結末を知った時の「妙に腑に落ちる感」――人ってそんなところあるよな、自分にもそういうところあるよなと思い、ザワっとしました。そして、この作品をやってみたいと思ったのと同時に、沙也香という役は決して簡単な役ではないので、そこを任せていただけたのは率直にうれしく思いました。

沙也香はどうしても守ってあげたくなるような、その儚さがポイントになってくるんじゃないかと思っているので、そこをどう表現できるか、監督と相談しながら声のトーンや速さ、仕草を少しずつ作っています。

また、ウエディングドレスのシーンでは、バイオリンを弾く場面もあり、持ち方や指の使い方、首の角度なども練習を重ねて臨みました。

主演の藤井流星さんは、イメージ通り、関西の明るいお兄さん。藤井さんがいるだけで現場が重くならない、座長として頼もしい方です。そして七五三掛龍也さんは、ミステリアスな印象がありましたけど、柔らかい方だなと感じました。カメラマンとしての姿がとても様になっています。

『ぜんぶ、あなたのためだから』は、今までに見たことのないようなラブストーリーであり、サスペンスであり、ヒューマンドラマでもあります。毎話裏切られていくような、続きがどんどん気になっていくような作品ですので、2026年はこのドラマでワクワク、ゾクゾクしていただけたらうれしいです。

◆藤井流星（林田和臣・役）コメント

井桁弘恵さんは本当にイメージ通りの方。バラエティ番組などでも笑顔のイメージがすごくありますよね。会話が途切れることもないほど、明るくお話ししてくださるので、いらっしゃるだけでその場がとても明るい空間になります。

一方で、沙也香としての雰囲気もしっかり持っていらっしゃって、ここからドラマが展開していく中で、井桁さんがどんな沙也香を見せてくださるのか、僕も楽しみにしています。

◆七五三掛龍也（桜庭蒼玉・役）コメント

井桁弘恵さんは元気ハツラツなイメージが強かったのですが、今回は沙也香という役もあってか、クールな印象もあり、そこがテレビで見るのとは違った一面だと思いました。井桁さんが沙也香をどんな風に演じるのか、ワクワクというか、楽しみが大きいです。原作の中でもキーとなっている衝撃的なシーンがどうなっているのか、一視聴者として早く見たいです！