「解任しろ。もう限界だ」「出て行け」日本人カルテット擁する名門、宿敵にホームで完敗…新体制８戦６敗でファン激怒！現地メディアも痛烈批判「信じ難い状況」「いつに目を覚ますのか」
日本人カルテットが所属する名門セルティックは、１月３日に開催されたスコットランドリーグの第21節で、宿敵レンジャーズとホームで対戦。前田大然が先発、旗手怜央と山田新が途中出場、稲村隼翔がメンバー外となったなか、19分に先制したものの、後半に３ゴールを叩き込まれ、１−３で完敗を喫した。
これでウィルフリード・ナンシー監督体制になった２勝６敗。セルティックの専門メディア『The Celtic bhoys』は「もし今夜、ナンシーを解任させられないなら、セルティックには何か深刻な問題が起きている」とし、痛烈に批判した。
「セルティックはいつになったら目を覚ますのか？ 本来は『ワールドクラスのサッカークラブ』であるべきではないのか？」
同メディアは「グラスゴー・ダービーに臨むにあたり、セルティックが負ける可能性が高いことは誰もが分かっていた。ナンシー監督がこのような試合に対応できるとは到底思えなかった」と糾弾を続けた。
「正直に言って、ここからフープスがどうやってシーズンを立て直せるのか、見当もつかない。セルティックがいま置かれている状況は信じ難い」
記事は、ファンから「ナンシーはシュマイケルを連れて出て行け」「ナンシーと理事会（別れの絵文字）」「もう諦めてシーズンを中止しよう」「彼を解任しろ。もう十分だ。もう限界だ」といった声が上がっていると紹介している。
スコットランド王者はまた政権交代に踏み切るのか。今後の動きに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
これでウィルフリード・ナンシー監督体制になった２勝６敗。セルティックの専門メディア『The Celtic bhoys』は「もし今夜、ナンシーを解任させられないなら、セルティックには何か深刻な問題が起きている」とし、痛烈に批判した。
同メディアは「グラスゴー・ダービーに臨むにあたり、セルティックが負ける可能性が高いことは誰もが分かっていた。ナンシー監督がこのような試合に対応できるとは到底思えなかった」と糾弾を続けた。
「正直に言って、ここからフープスがどうやってシーズンを立て直せるのか、見当もつかない。セルティックがいま置かれている状況は信じ難い」
記事は、ファンから「ナンシーはシュマイケルを連れて出て行け」「ナンシーと理事会（別れの絵文字）」「もう諦めてシーズンを中止しよう」「彼を解任しろ。もう十分だ。もう限界だ」といった声が上がっていると紹介している。
スコットランド王者はまた政権交代に踏み切るのか。今後の動きに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」