◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝 大阪桐蔭14―7国学院栃木（2026年1月3日 東大阪市・花園ラグビー場）

準々決勝4試合が行われ、7大会ぶり2度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭（大阪第3）は国学院栃木に14―7で競り勝ち、2大会ぶりの4強入りを決めた。3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は東海大大阪仰星（大阪第1）に32―22で勝利。東福岡は東海大相模（神奈川第2）を21―17、京都成章は御所実（奈良）を23―12で退けた。あす5日の準決勝は東福岡―京都成章、大阪桐蔭―桐蔭学園の顔合わせとなった。

最後は「執念」で走りきった。7―7で迎えた後半26分、ボールを受けた大阪桐蔭のFB須田が自分で仕掛けた。相手に絡まれながらも右隅に飛び込んで決勝トライ。「後半はしんどい場面も多かったけど、あそこは執念で足が動きました」。展開力のある国学院栃木に走り負けず、激闘を制した。

CTB手崎主将の「花園は走らないと勝てない」という大号令の下、大阪府大会の前から綾部正史監督にランメニューの追加を志願。週2、3回の走り込みを実施し、自慢のフィジカルだけでなく走力も強化した。「（走る練習は）花園の優勝を見ていなかったら嫌になるけど、全員が（優勝を）見ているので」と須田。頂点だけを意識してきた。

準決勝で対戦する桐蔭学園との戦績は過去2勝5敗で、直近2大会でいずれも敗れた相手。前回大会の試合も先発していた須田は「花園で桐蔭学園にやり返すことをテーマにしてきた」と言葉に力を込めた。因縁の“桐蔭対決”を制し、日本一へと前進する。 （西海 康平）