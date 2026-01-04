NEWS小山慶一郎、ムロツヨシ主演SPドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NEWSの小山慶一郎が、1月4日21時から放送される、ムロツヨシ主演のスペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』に出演することが決定した。

■小山慶一郎は芸能事務所のマネージャー役

本作は2023年10月期の金9ドラマとして放送された『うちの弁護士は手がかかる』最終回の続きを描くスペシャルドラマで、2年ぶりに一夜限りの復活を果たす。突然芸能マネージャーをクビになり、ひょんなことからパラリーガルに転身したムロ演じる主人公・蔵前勉（くらまえ・べん）が、長年培った手腕を発揮し“手のかかる”弁護士らと共に、正義のために奮闘する。

小山が演じるのは、芸能事務所のマネージャー・大山栄一郎（おおやま・えいいちろう）。売れっ子女優・山中ゆり（やまなか・ゆり/中山ひなの）のマネージャーを務めている。令和の時代に「ちゃんゆり」「ジャーマネ」など、バブル期の業界用語を連発し、チャラいように見えるが、実は仕事一筋で抜け目がない人物だ。マネージャー時代の蔵前と面識があり、久々に再会するが、蔵前の隣に人気弁護士・樋口新（木南晴夏）の姿を見つけると猛烈にアプローチする。

「今すぐ署名を」と新から迫られ戸惑っていた蔵前は、新を熱心に事務所に勧誘する大山の姿に焦りを募らせ、契約書をろくに読まずに署名してしまう。その結果、またしても手のかかる弁護士を担当することになってしまい―。

小山と言えば、2003年にアイドルグループ・NEWSのメンバーとしてデビューしたあと、ドラマ、バラエティ、報道・情報番組など幅広く活躍。芸能生活25年目を迎えた2025年は、初の冠バラエティ番組『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』や、情報バラエティ番組『よんチャンTV』で木曜レギュラーを担当する他、YouTubeチャンネル『CHOIYAMA』などを開設。さらに、映画『アオショー！』でスクリーンデビューを果たすなど、様々なジャンルで存在感を発揮している。

そんな小山が、スペシャルドラマ『ラッキーセブン スペシャル』（2013年1月3日放送／フジテレビ系）以来、13年ぶりにフジテレビドラマに出演。蔵前をあらたな地獄の始まりに突き落とす火付け役を小山がどのように演じるのか。『うちの弁護士はまたしても手がかかる』は、1月4日21時から放送。

■番組情報

フジテレビ系『うちの弁護士はまたしても手がかかる』

01/04（日）21:00～23:39

出演：ムロツヨシ、木南晴夏、吉瀬美智子、菅野莉央、日向亘、入山法子、東根作寿英、本多力、早瀬憩／安達祐実、村川絵梨、松尾諭／時任三郎（ナレーション）／酒向芳、戸田恵子

脚本：中園勇也

(C)フジテレビ

