ＪＲＡは３日、２５年度のＪＲＡ賞調教師・騎手部門の受賞者を発表した。調教師部門では６１勝で最多勝利調教師に輝いた杉山晴師が優秀技術との２冠を達成した。騎手部門ではルメールが騎手大賞に輝き、勝利度数、勝率、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点で決定するＭＶＪは戸崎圭が獲得した。なお競走馬部門は６日の選考委員会後に発表される。

※ＪＲＡ賞授賞式は２６日に都内ホテルで行われる予定。

【２０２５年度厩舎関係者表彰受賞者】

〈騎手表彰〉▽優秀騎手賞 １位・戸崎圭、２位・松山、３位・ルメール、４位・坂井、５位・横山武 ▽優秀障害騎手賞 １位・小牧加、２位・高田 ▽障害騎手特別賞 草野太郎 ▽フェアプレー賞 大野、菊沢、戸崎圭、丸山（関東）、池添、西村淳、浜中、藤岡佑、松山、ルメール（関西）

※最多勝利新人騎手賞、新人騎手特別賞、特別模範騎手賞、ベストフェアプレー賞は該当者なし

〈厩舎表彰〉▽関東１位・木村、関西１位・杉山晴

※新人騎手育成賞は該当者なし

なお、表彰式（騎手表彰）は１０日に中山、京都競馬場で行われる予定。