井桁弘恵、WEST.藤井流星主演ドラマヒロインに決定 悲劇の花嫁演じる【ぜんぶ、あなたのためだから】
【モデルプレス＝2026/01/04】WEST.の藤井流星が主演を務め、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（2026年1月10日スタート／毎週土曜よる11時〜）のヒロインを女優の井桁弘恵が務めることが発表された。
【写真】井桁弘恵の花嫁姿
気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表し、話題となっている同名小説を原作に、主演・藤井、共演に七五三掛を迎えて初映像化する『ぜんぶ、あなたのためだから』。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣は、結婚式にいたカメラマンの桜庭から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚愕の過去も見え隠れしてきて？
この悲劇の花嫁――和臣の愛する妻・沙也香を井桁弘恵が演じることが決定。俳優、モデルとして活躍する井桁。2019年の『仮面ライダーゼロワン』では、仮面ライダーシリーズ初となる「物語の開始時点からレギュラー出演する女性ライダー」の仮面ライダーバルキリーを演じ、大きな注目を浴びた。また、最新作がNetflixで配信され、劇場版の公開を控える人気シリーズ『教場』にも警察官を目指す生徒役で出演している。さらにはドラマ・映画だけでなく、番組MCやクイズ番組、CMなどで幅広く活躍中だ。
そんな井桁が今回演じる和臣の妻・沙也香は、結婚披露宴の最中に、何者かによってシャンパンに毒を盛られてしまう。和臣が犯人捜しに乗り出すと、さまざまな疑惑が浮上し…。演じる井桁は、沙也香という人物について「守ってあげたくなるような儚さがポイント」としつつ、「決して簡単な役ではないので、任せていただけたことはうれしい」と喜びを語った。声のトーンや速さ、仕草にも気を配りながら演じていることも明かしている。
作品についても「今までに見たことのないようなラブストーリーであり、サスペンスであり、ヒューマンドラマ」と考察。「毎話裏切られていくような、続きがどんどん気になっていくような作品ですので、2026年はこのドラマでワクワク、ゾクゾクしていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
そしてこのたび、藤井演じる和臣、七五三掛演じる桜庭、そして今回発表された井桁を加えた3人の新ビジュアルを公開。純白のドレスをまとった花嫁・沙也香の手を握る主人公・和臣、そしてカメラを構える桜庭―“登場人物、全員容疑者”と形容される今作。「結婚式」という、幸せに包まれた空間を壊したのはいったい誰なのか？（modelpress編集部）
原作を拝読した時からワクワク感とゾクゾク感、そして結末を知った時の「妙に腑に落ちる感」―人ってそんなところあるよな、自分にもそういうところあるよなと思い、ザワっとしました。そして、この作品をやってみたいと思ったのと同時に、沙也香という役は決して簡単な役ではないので、そこを任せていただけたのは率直にうれしく思いました。
沙也香はどうしても守ってあげたくなるような、その儚さがポイントになってくるんじゃないかと思っているので、そこをどう表現できるか、監督と相談しながら声のトーンや速さ、仕草を少しずつ作っています。また、ウエディングドレスのシーンでは、バイオリンを弾く場面もあり、持ち方や指の使い方、首の角度なども練習を重ねて臨みました。
主演の藤井流星さんは、イメージ通り、関西の明るいお兄さん。藤井さんがいるだけで現場が重くならない、座長として頼もしい方です。そして七五三掛龍也さんは、ミステリアスな印象がありましたけど、柔らかい方だなと感じました。カメラマンとしての姿がとても様になっています。
『ぜんぶ、あなたのためだから』は、今までに見たことのないようなラブストーリーであり、サスペンスであり、ヒューマンドラマでもあります。毎話裏切られていくような、続きがどんどん気になっていくような作品ですので、2026年はこのドラマでワクワク、ゾクゾクしていただけたらうれしいです。
井桁弘恵さんは本当にイメージ通りの方。バラエティ番組などでも笑顔のイメージがすごくありますよね。会話が途切れることもないほど、明るくお話ししてくださるので、いらっしゃるだけでその場がとても明るい空間になります。
一方で、沙也香としての雰囲気もしっかり持っていらっしゃって、ここからドラマが展開していく中で、井桁さんがどんな沙也香を見せてくださるのか、僕も楽しみにしています。
井桁弘恵さんは元気ハツラツなイメージが強かったのですが、今回は沙也香という役もあってか、クールな印象もあり、そこがテレビで見るのとは違った一面だと思いました。井桁さんが沙也香をどんな風に演じるのか、ワクワクというか、楽しみが大きいです。原作の中でもキーとなっている衝撃的なシーンがどうなっているのか、一視聴者として早く見たいです！
