楽ちん × オシャレに白髪攻略！？【40・50代】は「ハイライトボブ」が大当たりかも♡

年齢と共に気になる白髪は、ハイライトを味方につけてみて。今回ご紹介するのは、扱いやすくお手入れが簡単な「ハイライトボブ」。白髪を自然に馴染ませられるだけでなく、明るいカラーや立体感を楽しめるのが魅力です。毎日のスタイリングも楽にできるから、忙しい40・50代にもぴったり。注目のヘアスタイルを早速チェック！

立体感が華やかなコンパクトボブ

こちらは、「手間がかからず可愛くなれるハイライトを提案」している、スタイリストの@shoki______hairさんがつくるハイライトボブ。コンパクトなボブが、ハイライトの陰影によって明るく華やかに仕上がっています。伸びてくる白髪が気になりにくく、おしゃれなヘアスタイルを長く楽しめそうです。

シャープな印象のぱつっとボブ

こちらは、ぱつっとラインがシャープな印象のハイライトボブ。全体に散らされた細いハイライトが白髪を自然にぼかしています。スタイリストの@sakosakosakosakoさんによると、「一度ハイライトを入れると、次回は1ヶ月半～2ヶ月に一度のメンテナンスカラーで十分」とのこと。カラーの頻度を抑えられるのも嬉しいポイントです。

こなれ感のあるラフな仕上がり

こちらのハイライトボブは、ラフなスタイリングがこなれた雰囲気。ハイライトによって陰影が生まれ、ナチュラルな雰囲気に仕上がっています。@acco.mamaさんは、「白髪気になるひとに激しくオススメしたいハイライト」とコメント。白髪を活かしておしゃれをもっと楽しめそうです。

透明感が演出されたハイライトボブ

透明感のあるカラーがおしゃれなハイライトボブ。@sakosakosakosakoさんは、「ベースカラーは5レベルのアッシュグレージュ」「白髪をしっかり馴染ませ、透明感ある仕上がりに」とコメントしています。白髪染めと違い、好みのカラーを楽しめるのもハイライトの魅力のひとつです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@sakosakosakosako様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri