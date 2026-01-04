◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を５時間１８分８秒の新記録で制した青学大が、復路も５時間１９分２６秒の新記録で勝ち、１０時間３７分３４秒の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。

２分３３秒差の２位の国学院大は、チーム史上最高成績で、しかも、従来の総合記録を超える大健闘だった。３位に順大、４位に早大、５位に中大、６位に駒大が続いた。

来季の第１０３回大会の行方を占えば、やはり、今回の上位６校が優勝候補に挙がる。

特に今大会を完勝した青学大が優勝候補の筆頭に挙がる。５区で異次元の区間新記録をマークした黒田朝日（４年）、８区で３年連続区間賞の塩出翔太（４年）らの穴は大きいが、３年生以下に逸材も多い。エース区間の２区１０位と踏ん張った飯田翔大（かいと）、１０区２位と好走した折田壮太をはじめ２年生は学生トップクラスの選手に成長する可能性を秘めている。

山の特殊区間も上位で戦う力を持つ。今大会で５区の控え選手として登録メンバーに入った松田祐真（１年）と上野山拳士朗（１年）に加えて、黒田朝日の弟・然（２年）が５区候補に挙がる。６区３位と好走した石川浩輝（１年）の存在も大きい。伝統的に箱根駅伝初出場の４年生が渋い活躍をしてチームを底上げする。

２位の国学院大は、１区区間新の青木瑠郁（４年）、７区区間賞の高山豪起（４年）らが卒業するが、野中恒亨（ひろみち、３年）と辻原輝（ひかる、３年）の軸は残る。５区４位の高石樹、９区３位の野田顕臣のルーキーは２年目にさらなる成長が期待される。今大会、青学大との差は２分３３秒で、５区で「シン・山の神」黒田朝日ひとりにつけられた差が２分４９秒。年々、力をつけている国学院大が来季、悲願の箱根路初制覇のチャンスは十分にある。

３位の順大は今回の出場メンバー９人が３年生以下。戦力ダウンは少なく、戦力アップだけが見込める。

今回４位の早大は来季の注目校となる。昨年１２月の全国高校駅伝男子１区区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（兵庫・西脇工）、同３位の本田桜二郎（鳥取城北）がそろって入学予定。５区区間賞候補「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）、鈴木琉胤（るい、１年）を軸に優勝を目指す。

今回５位中大は１区区間新の区間２位の藤田大智（３年）、２年連続３区区間賞の本間颯（はやて、３年）、４区２位の岡田開成（２年）が３本柱。６区４位の並川颯太（２年）、８区２位の佐藤大介（２年）らがさらに成長すれば、史上最多の１５回目の優勝が見えてくる。

今回６位と不本意な成績に終わった駒大は１０区区間新の佐藤圭汰、６区区間賞の伊藤蒼唯、３区２位の帰山侑大、８区４位の山川拓馬が卒業し、戦力ダウンは否めない。２区８位と好走した桑田駿介（２年）と今回は７区９位と力を発揮できなかった谷中晴（２年）がチームの柱になる。優勝争いに絡むためには、５区７位の安原海晴（３年）らのさらなる成長が必要となる。

駅伝巧者の創価大、帝京大は最大限の力を発揮すれば、優勝争いに加わる可能性もあるだろう。

第１０３回箱根駅伝もドラマに満ちあふれた戦いとなることは必至。今から１年後が待ち遠しい。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）