全国高校ラグビー 第５日 （３日・花園ラグビー場）大阪桐蔭１４ー７国学院栃木

準々決勝が行われ、４強が出そろった。大会史上６校目の３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第１）は前回決勝再戦で、ノーシードから勝ち上がった東海大大阪仰星（大阪第１）を３２―２２と返り討ち。大阪桐蔭（大阪第３）は国学院栃木を１４―７で振り切った。５日の準決勝は３大会連続の「桐蔭対決」となった。

終盤の嫌な流れを断ち切った。同点の後半２６分、ＦＢ須田琥珀が右隅に決勝トライ。大阪桐蔭を２大会ぶり５度目の４強に導いた。背番号１５は「花園では走らないと勝てない。前半から息が切れる場面もあったけど、執念で足が動いた」。走り込みのメニューを増やして臨んだ大舞台で出た成果に胸を張った。

前半１３分にモールから先制トライ。その後は相手の展開ラグビーに自陣で振り回される時間帯が多かったが、粘り強いディフェンスで一度もリードを許さなかった。綾部正史監督（５０）は「厳しい試合展開は想定していた。国学院栃木さんのブレイクダウンの寄りが速かったので（負けじと）アタックもディフェンスも意識高く戦えた」と納得の表情で振り返った。

大阪勢で唯一の勝ち残り。決勝進出を懸けた戦いは２大会前に準決勝（０●２５）、前回は準々決勝（１４●２６）で負けた桐蔭学園と激突する。「花園でやり返すのを一つのテーマとしてやってきた」と須田。３度目の正直を果たし、７大会ぶり２度目の頂点に王手をかける。（吉村 達）