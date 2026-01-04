◆全国高校ラグビー 第５日 （３日・花園ラグビー場）桐蔭学園３２ー２２東海大大阪仰星

準々決勝が行われ、４強が出そろった。大会史上６校目の３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第１）は前回決勝再戦で、ノーシードから勝ち上がった東海大大阪仰星（大阪第１）を３２―２２と返り討ち。大阪桐蔭（大阪第３）は国学院栃木を１４―７で振り切った。５日の準決勝は３大会連続の「桐蔭対決」となった。桐蔭学園は２回戦の常翔学園（大阪第２）戦を含め、大会初の大阪３代表撃破を見据える。東福岡と京都成章も勝ち進んだ。

桐蔭学園が昨冬決勝の再戦で勝負強さを見せつけた。大会初のノーシードＶを狙う東海大大阪仰星を相手に終始リード。反撃をしのいで勝ち切り、前回Ｖメンバーのフッカー堂薗尚悟主将は「セットプレーの安定がトライにつながった。取れる時に得点することを意識した」。両校４トライずつながら、先制ＤＧなどキック成功による１０点差勝利をかみしめた。関東勢最後のとりでとして、藤原秀之監督（５７）は「１校残れて良かった。力のある仰星さんとやれて、また力になる」と謙虚に振り返った。

主将自ら、けん引した。８―７の前半２９分、モールを押し込んでトライ。良い形で前半を終えると後半５分だ。堂薗が中央付近で抜け出すと「中学時代はバックスだったので」と絶妙のパスダミー。さらに突破し、ラストパスをもらったＣＴＢ坪井悠がトライを決めた。１７分には坪井が２本目のトライを決め、３２―１２。残り１３分で２０点差と優位に立ち、大勢が決した後半３０分と３２分に２トライを許すも勝利は揺るぎなかった。それでも主将は「最後に止めきれず大いに反省」と次戦への糧とする。

準決勝は大阪桐蔭との３大会連続“東西桐蔭対決”。大阪代表で３校が出場し始めた１９７０年度以降（３校定着は８２年度）、１大会で３校すべてと対戦するのは桐蔭学園が初となる。堂薗も「トライを取られた時の歓声など大阪で、どアウェーは承知している。３度も、大阪の地で大阪のチームとやれることがうれしい」と地力を証明する絶好の機会に武者ぶるい。４７都道府県で大会最多２２度の優勝を誇る大阪勢を３校撃破し、３連覇に王手をかける。（田村 龍一）