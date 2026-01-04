２０２６年園田競馬の幕開けを告げる恒例のハンデ重賞、第６８回新春賞が１月３日、園田競馬場のダート１８７０メートルで１２頭で争われ、３番人気のラッキードリーム（笹田知宏騎手）が逃げ切って１３度目の重賞制覇を果たした。ナムラタタ（吉村智洋騎手）の追い込みを振り切り、明け８歳馬が２４年１２月の金盃トライアル以来の２１勝目を挙げた。

２３、２４年の兵庫最優秀中距離馬に輝いたラッキードリームが約１年ぶりの勝利を挙げ、完全復活だ。１周目の３コーナーで主導権を握ると、最後の直線ではナムラタタの猛追をしのいで１馬身１／４差をつけて勝利のゴールへ飛び込んだ。

「無理やりハナを切る形にはなったけど、道中は自分で息を入れながら走っていた。前走なら最後止まっていたけど、調子がいいので勝つことができた」と３度目のコンビで勝利に導いた笹田。「担当厩務員は、かつてメイショウオオゼキ（１８年から２０年まで在籍）を担当していたけど、どうしても重賞に手が届かなかった。彼と一緒に勝てたことが一番うれしい」と顔をほころばせた。

２５年に南関東に移籍したが、思うような結果を出せず昨春、兵庫へ再転入。喉のポリープを除去するなど、陣営が必死になって復活を目指した成果が明け８歳になって出た。「次走は白鷺賞（３月１２日、姫路・ダート２０００メートル）へ」という新子調教師の表情にも喜びがあふれていた。（蔵田 成樹）