井桁弘恵、藤井流星の“花嫁”役 『ぜんぶ、あなたのためだから』七五三掛龍也とスキャンダラスな3ショット解禁
俳優の井桁弘恵が、1月10日からスタートする、テレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）に出演する。主演に藤井流星（WEST.）、共演に七五三掛龍也（Travis Japan）を迎え“同作史上最高火力のラブサスペンス”をうたう今作のヒロインに起用された。
作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。
犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
そしてこのたび、藤井演じる和臣、七五三掛演じる桜庭、そして今回発表された井桁を加えた3人の新ビジュアルを公開。純白のドレスをまとった花嫁・沙也香の手を握る主人公・和臣、そしてカメラを構える桜庭――“登場人物、全員容疑者”と形容される今作。「結婚式」という、幸せに包まれた空間を壊したのはいったい誰なのか。意味深でスキャンダラスなビジュアルに仕上がっている。
■出演者コメント
▼井桁弘恵
原作を拝読した時からワクワク感とゾクゾク感、そして結末を知った時の「妙に腑（ふ）に落ちる感」――人ってそんなところあるよな、自分にもそういうところあるよなと思い、ザワっとしました。そして、この作品をやってみたいと思ったのと同時に、沙也香という役は決して簡単な役ではないので、そこを任せていただけたのは率直にうれしく思いました。
沙也香はどうしても守ってあげたくなるような、その儚（はかな）さがポイントになってくるんじゃないかと思っているので、そこをどう表現できるか、監督と相談しながら声のトーンや速さ、仕草を少しずつ作っています。
また、ウエディングドレスのシーンでは、バイオリンを弾く場面もあり、持ち方や指の使い方、首の角度なども練習を重ねて臨みました。
主演の藤井流星さんは、イメージ通り、関西の明るいお兄さん。藤井さんがいるだけで現場が重くならない、座長として頼もしい方です。そして七五三掛龍也さんは、ミステリアスな印象がありましたけど、柔らかい方だなと感じました。カメラマンとしての姿がとても様になっています。
『ぜんぶ、あなたのためだから』は、今までに見たことのないようなラブストーリーであり、サスペンスであり、ヒューマンドラマでもあります。毎話裏切られていくような、続きがどんどん気になっていくような作品ですので、2026年はこのドラマでワクワク、ゾクゾクしていただけたらうれしいです。
▼藤井流星
井桁弘恵さんは本当にイメージ通りの方。バラエティー番組などでも笑顔のイメージがすごくありますよね。会話が途切れることもないほど、明るくお話ししてくださるので、いらっしゃるだけでその場がとても明るい空間になります。
一方で、沙也香としての雰囲気もしっかり持っていらっしゃって、ここからドラマが展開していく中で、井桁さんがどんな沙也香を見せてくださるのか、僕も楽しみにしています。
▼七五三掛龍也
井桁弘恵さんは元気ハツラツなイメージが強かったのですが、今回は沙也香という役もあってか、クールな印象もあり、そこがテレビで見るのとは違った一面だと思いました。井桁さんが沙也香をどんな風に演じるのか、ワクワクというか、楽しみが大きいです。原作の中でもキーとなっている衝撃的なシーンがどうなっているのか、一視聴者として早く見たいです！
