先日、名曲「クリスマス・イヴ」が、「日本のシングルチャートに連続でチャート・インした最多年数」が“40年連続”を更新したことでギネス世界記録に再度公式認定された山下達郎をはじめ、東京ドーム2DAYS公演を成功させた矢沢永吉、最新アルバム『Wormhole / Yumi AraI』でいまだ新しいチャレンジを続ける松任谷由実など、70代のベテランアーティストたちが音楽シーンの最前線で日々話題を集めている。2026年は、桑田佳祐、長渕剛、鈴木雅之、佐野元春らが70歳（古希）を迎え、ますます旺盛な活動に期待が寄せられている。

■桑田佳祐

桑田をはじめ、メンバーの原 由子、松田 弘が同じく2026年に古希を迎えるサザンオールスターズは2025年、約10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。同作を携えた全国アリーナ＆5大ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』では、ライブビューイングも含めて約75万人を感動と興奮の渦に巻き込んだ。

桑田個人としては、自身のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM）が30周年を迎え、TOKYO FMの開局55周年も兼ねた記念イベント『九段下フォーク・フェスティバル'25』を開催。フォークソングをテーマに、あいみょんや桜井和寿、原、吉井和哉、竹内まりやといった豪華ゲストを迎えて日本武道館を沸かせた。数多くのドラマ主題歌やCMタイアップを担当するなど、お茶の間に流れない日はないと言っても過言ではない桑田の歌声。今年もどんな名曲を生んでくれるか楽しみだ。

■長渕剛

9月に古希を迎える長渕剛は昨年、約1年ぶりの新曲「HOPE」の配信リリースを皮切りに、同曲をタイトルに掲げた約3年ぶりのホールツアー『TSUYOSHI NAGABUCHI HALL TOUR 2025 "HOPE"』を全国13カ所16公演で開催。ほか、アリーナツアー『TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA』や、12月24日には一夜限りの配信ライブ『TSUYOSHI NAGABUCHI「One Night on Christmas Eve」』も開催し、ライブ尽くしの年となった。

今年は、2024年に7年ぶりのアルバムを携えて行われたアリーナツアー『ARENA TOUR 2024 “BLOOD”』から、有明アリーナで開催されたファイナルの模様を完全収録した映像作品の発売からスタートする。自身のレーベル・VIRGO ＆ LEO RECORDSから、今年はどんな楽曲がリリースされるのか、長渕による新たなメッセージを待ちたい。

■鈴木雅之

昨年、シャネルズとしてのデビューから45周年を迎えた鈴木雅之は、幾田りら、岡崎体育、こっちのけんとらが参加したアニバーサリーベストアルバム『All Time Doo Wop!!』をリリースしたほか、約5カ月に及ぶホールツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 ～Step123 season2 "All Time Doo Wop"～』を開催。自身の原点であるシャネルズ、ラッツ＆スターといったグループと、“ドゥーワップ”の魅力を再発信した1年となった。

【LIVE】鈴木雅之『Ultra Chu Chu Medley』＜ハリケーン～街角トワイライト～憧れのスレンダー・ガール～週末ダイナマイト＞

また、大晦日に放送された新作TVスペシャルアニメ『かぐや様は告らせたい 大人への階段』（TOKYO MX／BS11ほか）の主題歌「アブナイキオク」を担当し、“アニソン界の大型新人”が復活。今月11日にスタートするドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）では、主演を務める篠原涼子とのデュエットによる「Canaria」が主題歌に決定している。ソロデビュー40周年を迎える今年は、デュエットやソロで歌声を聴かせてくれるだろう。

■佐野元春

昨年デビュー45周年、活動をともにするTHE COYOTE BANDが結成20周年を迎え、アニバーサリーツアー『45TH ANNIVERSARY TOUR MOTOHARU SANO AND THE COYOTE BAND』でファンを歓喜させた佐野元春。『FUJI ROCK FESTIVAL '25』『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO』、年末の『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に出演するなど、精力的にライブ活動を行った。

また近年の佐野は、自身のクラシックスを新世代にプレゼンテーションすることを目的にキャリアを代表する名曲を再定義し、“New Recording”というかたちで配信リリースを続けている。昨年は自身の名曲を再録したアルバム『HAYABUSA JET I』と『II』をリリース。その瑞々しい輝きを失わない優れたポップセンスと、今こそ耳を傾けたい歌詞に込めたメッセージで、世代を超えた音楽ファンを虜にしている。そして今年3月には『45TH ANNIVERSARY TOUR』の集大成として、大阪城ホールと東京ガーデンシアターにて追加公演を開催。自身の楽曲「つまらない大人にはなりたくない」を体現した活動に注目が集まる。

決して衰えることのない創作意欲、年齢と経験を重ねるほど深みと広さを増していく知見。アップデートを怠ることなく、なおも進化を続けている彼らの音楽と活動を、これからもずっと追い続けたい。

（文=榑林史章）