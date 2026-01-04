山本由伸を支えた“影の相棒”　園田芳大通訳との絆の秘話　チャレンジ精神と覚悟が生んだ信頼関係【現地発】

園田通訳は「僕じゃない方がいいのではないか」と思ったこともあるという(C)Getty Images

球団初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースにとって、山本由伸は欠かせない存在だった。チームで唯一、先発ローテーションを1年間守り抜き、ポストシーズンでも抜群の安定感を見せた。負けられない一戦で、何度も窮地を救ったエース右腕。陰で支えてきた人物の1人が、園田芳大通訳だ。山本はフィリーズとの地区シリーズ先発前日、10月6日に同通訳に対する思いを語った。

「陰での努力は、僕が感じるほどすごくされているなと思います。去年、野球業界に入って、大きな決断だったと思いますし、やっぱりその覚悟が日頃の努力からすごく感じられるなと思ってますし、純粋さだったり、素直さだったり、そういったものがすごくある方なので、すてきだなと」

米国東海岸の大都市ニューヨークを拠点とし、映画の照明技術者として20年以上のキャリアを積んだ。園田通訳が野球界へ転職し、新たな挑戦を始めたのは46歳。山本は、そのチャレンジ精神と覚悟にもリスペクトがある。

“陰の努力”と言えば、山本とともに1年目のキャンプを迎えた昨年2月。心が折れかけたことがあった。通訳をする上で英語のコミュニケーションに全く問題はなかったが、専門的な野球用語を初めて知ることも多々あった。全く違う業種へ飛び込み、理解が追いつかない。「自分が通訳では選手のためにならない。僕じゃない方がいいのではないか」と、キャンプイン2日目で球団スタッフに正直な胸中を明かした。だが、道は閉ざされることなく、むしろここから特訓の日々がスタートした。

練習を終えた山本が先に球団施設を後にすると園田通訳はひそかに毎日、野球用語や戦術面などの理解を深める“居残り研修”を受けていた。コナー・マクギネス投手コーチ補佐やデータ・サイエンス担当のスタッフらに協力してもらい、「とてもありがたかったです。本当に素晴らしい球団に入れさせてもらいました」と、今でも感謝の気持ちを忘れない。