ポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた高橋光成投手（２８）が、メジャー移籍を断念して西武に残留することを決断したと４日（日本時間５日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。４５日間の交渉期限は、米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っている。

同サイトは「高橋光成はＭＬＢのチームと契約せずに、日本に戻ることになったと、関係者が語った。高橋は西武ライオンズに復帰して複数年契約を結ぶとみられる。オプトアウト（契約破棄条項）を組み込んで、海外ＦＡ権の取得を目指す」などと報じた。さらに、ＭＬＢ公式サイトのマーク・フェインサンド記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「関係者によると、高橋はメジャーリーグ３チームからオファーがあった。だが、西武に復帰して、来オフにＦＡで再び目指すことになる」と投稿した。

これまで今オフにポスティングシステムでメジャー移籍を目指した日本人選手では、村上がホワイトソックス、今井がアストロズと契約合意し、高橋と同じ４日（同５日）に交渉期限を迎える岡本もブルージェイズと交渉期限を間近にして電撃合意した。

前橋育英高（群馬）から、１４年ドラフト１位で西武に入団した高橋。２１〜２３年は３年連続２ケタ勝利を記録した。だが、プロ１０年目の２４年は悪夢の０勝１１敗。「野球人生には絶対プラス。やり返したい、それだけ」と臨んだ昨季は２４試合に登板し、８勝９敗、防御率３・０４と復調の兆しを見せると、海外ＦＡ権取得が見込まれる２６年シーズンを前に夢舞台への挑戦が認められていた。