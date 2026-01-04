巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約合意したことが３日（日本時間４日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。

契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄条項）は入っていないという。今季の年俸は７００万ドル（約１１億円）で、来季からの３年間の年俸は１６００万ドル（約２５億円）となる。

巨人で２５年の年俸は推定５億４０００万円だった岡本。今季は昨季の約２倍となり、来季以降は昨季の約４・６倍にふくれあがることになる。

今オフポスティングシステムでメジャー移籍を目指した日本人選手では、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円）で移籍。岡本と同じスコット・ボラス氏が代理人を務める西武・今井達也投手（２７）は１日（同２日）に出来高を含めて３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズと契約合意していた。