きょう4日・日曜日は、大陸から高気圧が張り出し、冬型の気圧配置は西から緩んでいく見通しです。西日本から東日本の太平洋側は、おおむね晴れるでしょう。多少の雲はありますが、日中は日差しの届く所が多くなりそうです。空気の乾燥が進むため、火の取り扱いにご注意ください。

一方で、日本海側の地域や北日本は、曇りやすい空模様となりそうです。北陸から北日本にかけては、冬型が続くため、断続的に雪が降るでしょう。特に午後は雪の降り方が強まったり、範囲が広がったりする見込みです。

予想最高気温です。各地、きのうと同じくらいで、西日本や東日本は、きのうより高い所が多いでしょう。晴れる所でも10度前後の予想で、この時季らしい寒さが続きそうです。また、沿岸部では風がやや強く吹くため、昼間もしっかりとした防寒が必要でしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :-1℃ 釧路 : 0℃

青森 : 1℃ 盛岡 : 3℃

仙台 : 7℃ 新潟 : 7℃

長野 : 6℃ 金沢 : 9℃

名古屋:10℃ 東京 :11℃

大阪 :10℃ 岡山 :11℃

広島 :11℃ 松江 : 9℃

高知 :13℃ 福岡 :10℃

鹿児島:13℃ 那覇 :20℃

週間予報です。あす5日・月曜日とあさって6日・火曜日は、再び冬型の気圧配置が強まり、日本海側では大雪となる所があるでしょう。太平洋側も、西日本は日差しが少なく雨の降る所がありそうです。その後、日本海側は、寒気や気圧の谷の影響で、雪や曇りの日が多くなりそうです。太平洋側は、西日本でやや雲が広がりやすいものの、東日本はおおむね晴れるでしょう。