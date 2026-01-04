KEY TO LIT Ãö¼íÁóÌï¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î¶¹¤Ìç¡Ä»Å»ö¤ÎÏ¢Íí¤Ï¸ýÆ¬¡Ö¤½¤³¤«¤é°ìÀ¸¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡×¤ÎÃö¼íÁóÌï¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É²°Âæ¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢ÆüÈæÃ«¤Î·à¾ì¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãö¼í¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¤¤¤¤¸ø±é¤À¤È¡¢¤´Ë«Èþ¤Ç½ÐÁ°¡Ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¤òÍê¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ã¤Æ¥·¥Ó¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡Ë¡Ø¤³¤Î»Ò¤ÏÍê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¥À¥á¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö£Ì£É£Î£Å¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸ýÆ¬¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦¤½¤³¤«¤é°ìÀ¸¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¤¬¤Õ¤ë¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¯¤Ë£±²ó¡¢£±£°£°¿Í¤¯¤é¤¤½Ð¤ëÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÀèÇÚ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¡Ë¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç£´£°¿Í¤¯¤é¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤¬Î©¤Ä·à¾ì¡Ë¤¬¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¡¢Ãö¼í¼«¿È¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£²¼ÀÑ¤ßÃæ¡×¡£¡Ö²æ¡¹¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç°ìÎ®¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶¦±é¿Ø¤ÏÃö¼í¤¬¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡£Ãö¼í¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤Ê¤ó¤«¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë£´Ç¯¤¯¤é¤¤Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡£¤¤¤Ä¤¬à¥Í¥¯¥¹¥Èá¤À¤è¡×¤È¥Ü¥ä¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£