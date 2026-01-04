巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約合意したことが３日（日本時間４日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄条項）は入っていないという。

メジャー契約の場合、契約総額２５００万ドル以下の２０％に、２５００万ドルを超えて５０００万ドル以下の部分の１７・５％、５０００万ドルを超えた部分の１５％が加算される。今回、巨人に支払われる譲渡金は、１０８７万５０００ドル（約１７億円）とみられる。

ＮＰＢで球宴６度選出を誇る岡本は、２０１８年から６年連続で３０本塁打を達成するなど、巨人で１１年プレー。通算打率は２割７分７里。２４８本塁打。７１７打点。長打を備えつつもコンタクト力に長け、三塁だけでなく、一塁及び外野も守れる守備力も評価され、ポスティング公示後は、多数の球団が興味を示した中、最終的にカナダ・トロントが着地点となった。