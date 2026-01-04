ÃçÌîÂÀ²ì¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¡×¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë·è°Õ
¡¡2026Ç¯¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Úー¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£Àï¹ñÍðÀ¤¤ò¶î¤±È´¤±¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÆüËÜ¤òÅý°ì¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¡ÊÌÚ²¼Æ£µÈÏº¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¡ÊÌÚ²¼¾®°ìÏº¡Ë¤òÉÁ¤¯¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¬1·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê·»Äï·à¤Î¼çÌò¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃçÌîÂÀ²ì¡£¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÂç²Ï¤Î¼çÌò¡×¤È¤¤¤¦ºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀ²ì¤¬Âç²Ï¤Ë¡×¡£À¤´Ö¤¬¤½¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ËÊ¨¤¤¤¿»þ¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÁÍ§¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë·»¡¦½¨µÈ¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍðÀ¤¤òÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½¾ì¤«¤é¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤Î¡Èº£¡É¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë½Å¤Ê¤ë¤³¤ÎÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Î¼ç±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢¿´¤ËµîÍè¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡ØÂÀ²ì¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤ò¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥Í¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ø¥·¥ã¥ì¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¤¤¤Ä¤«Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤äÌ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¶¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¡ØÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¤¤«¤Ë±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È½Å°µ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÄË´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡10Âå¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±éºî¤âÁê¼¡¤°ÃçÌî¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Èà¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÂç²Ï¡×¤È¤¤¤¦Äº¤Î¹â¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢È¾¤ÐÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÌ´¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËµÞ¤Ë¡Ø¸½¼Â¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤ÊÎØ³Ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¶Ã¤¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ´¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿Í¤Ï¹âÍÈ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ËÂ¤¬¤¹¤¯¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´é¤¬¼¡¡¹¤ÈÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²óÈà¤¬±é¤¸¤ëË¿Ã½¨Ä¹¡ÊÌÚ²¼¾®°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¿ÍÊª¤À¡£·»¡¦½¨µÈ¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤äË½Áö¤ò¡¢¼ÂÌ³ÌÌ¤äÀº¿ÀÌÌ¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÊäº´Ìò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¬ÌÜ»Ø¤¹½¨Ä¹Áü¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ëÊäº´Ìò¡×¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÏÊäº´Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢·»¤È²È¿ÃÃÄ¤Î´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤ÄÄ´À°Ìò¤ä¥Ð¥é¥ó¥µー¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÈà¤Ï¡¢·»¡¦½¨µÈ¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤ò²ó¼ý¤·¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤·¤ÆË¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·»¤ò»Ù¤¨¤ëÄï¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÏÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤Î²ò¼á¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎµÓËÜ¤¬ÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½¨Ä¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À·»¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ÆÀÅ¤«¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·»¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤ÎÌ´¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·»¤¬Å·²¼¤ò¸«¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤â¤½¤Î·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢·»¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢·»¡¦½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÃçÌîÂÀ²ì¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡£ÆüËÜ¤Î±Ç²è³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Î2¿Í¤¬¡¢·»Äï¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£ÃçÌî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÓ¾¾¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¦±é¼Ô°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡ÖÃÓ¾¾¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ø»ä¶¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó·»ÄïÌò¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤´ü´Ö¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶¸µ¤¤È½ã¿è¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÀÅëí¤Ê±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î½¨µÈ¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤ä±é¤¸¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÌòÊÁ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¯ー¥ë¤Ç²ÉÌÛ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´¤Ë¿¼¤¤°Ç¤òÊú¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î½¨µÈ¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÇËÅ·¹Ó¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½÷¹¥¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÍÛ¡É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÁ´³«¤ÎÌò¤òÃÓ¾¾¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤Ç½¨µÈ¤È¤·¤ÆË½¤ì²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÂçÀµ²ò¤À¤Ê¡Ù¤È³Î¿®¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥¯ー¥ë¤ÊÃÓ¾¾¤¬¡¢Å¥½¤¯¡¢ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ê±î¡Ê½¨µÈ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆË½¤ì¤Þ¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÃçÌî¡£¤½¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÈà¤é¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌòÊÁ¤Ë¤âÎÉ¤¤·Á¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤òÊé¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢½¨Ä¹¤¬·»¤òÊé¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤³¤Ë¤Ï±³¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¤·»Äï¤ÎÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìòºî¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃçÌî¤ÏÆàÎÉ¸©¤Ë¤¢¤ëÔäºå»û¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÌÚÁü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃçÌî¤¬ºÇ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÚÁü¤¬ºî¤é¤ì¤¿»þ´ü¤ÈÇØ·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÔäºå»û¤Ç½¨Ä¹¤µ¤ó¤ÎÌÚÁü¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´½»¿¦¤«¤é»Ç¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÁü¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¿Ã²È¤¬ÌÇ¤ó¤À¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¿Ã²È¤òã«¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬½¨Ä¹¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤¡¢´í¸±¤òËÁ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤È¤½¤ÎÁü¤òºî¤Ã¤Æ»Ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤«¤Ë¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤Î¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤Ê¤È¡£¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¸å¤ÎÀ¤¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Èà¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬º£²ó±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤â¡¢ºö»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤è¤ê¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°¦¤µ¤ì¤ëÎÏ¤ä¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÌÚÁü¤ÎÁ°¤Ç²þ¤á¤ÆÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅ·²¼Åý°ì¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢Å¥¤È´À¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ï¤Þ¤ÀÊª¸ì¤Î½øÈ×¡¢2¿Í¤¬¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢É´À«¤È¤·¤ÆÅ¥½¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï»£±Æ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬ÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤ÇºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¨Ä¹¤Ï¡¢É´À«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤ÇÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢·»¤È¤¤¤¦Íò¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»þÂå¤Î±²¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃçÌî¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å¤¤¥Ë¥åー¥¹¤âÂ¿¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¡ØÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÊ¸¡áÀÐ°æÃ£Ìé¡Ë