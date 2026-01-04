ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。夫の好きなところが「特にない」の理由を明かした。

24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASH ISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみなをゲストに迎えて妊娠、出産、育児に関するトークを展開した。

初めての出産で「夫のファインプレー」について聞かれると「特にない」と答えた。ただ「特にない」ということが「私は好き」だとした。これに藤本美貴と横澤夏子は「えぇ!?」と声をそろえた。

藤本が「日常と変わらないってこと?」と確認すると「いやいや。あのー…人間として特にない人なんですよ」と伝えた。この言葉で余計に混乱する2人に「うちの夫って…ここ（横）にいても本当に気にならない。息の音もしないし、口数も少ないし、存在を消すことができる」と説明した。

「いてくれる安心感はある?」という問いには「こっちがその安心感を拾いにいけばあるんですけど…基本的に特にない人なので。そこがいい」とした。また自身は家で「あまりしゃべらないタイプ」のため「しゃべりかけられるのは結構ストレス。だからしゃべらない、特にないっていうのが凄い良い」と好きなところを明かした。