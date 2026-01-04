午（うま）年の大黒柱が先頭を走ってチームを引っ張る。ヤクルト・小川が3日、母校の創価大で始動。5月に36歳の誕生日を迎える年男として「粘り強く1年間戦いたい。マウンドでチームを引っ張ることが大事」と思いを新たにした。

ムチに応える。24年は12試合、昨年は13試合の登板にとどまり「悔しいところもある」と受け止める。2軍降格も味わい、試行錯誤を続ける中で前を向かせてくれたのは昨季まで2軍を率いた池山監督だ。「頑張れよ、とお尻を叩いてもらったり、そういうお声がけをしていただいた。一緒にみんなで上がっていくのが楽しみ」。雪辱に燃え、今季のフル回転で恩返しを期した。

若駒にはまだまだ負けていられない。「若い選手と一緒になって負けないという気持ちも大事。思い切ってグラウンド上で動けるように最大限準備していきたい」。オフは変化球の握りの改良や投球フォームのタイミングなどを模索。「成長のチャンスは、どこに転がっているか分からない」と常に進化の道を探っている。

「池山監督指揮の下、また新しいチームになって生まれ変わると思う。若い選手もたくさんいる。一緒に成長していけるように貪欲にやっていきたい」。昨季最下位からの逆襲へ、ライアンが背中を見せる。（小野寺 大）

≪ドラ3山崎「プロ実感」≫ドラフト3位・山崎（創価大）も大学の先輩たちと始動し「この中に入って、プロに入ったなという実感が湧いてきた」と目を輝かせた。大学入学後に捕手から投手に転向した1メートル93の長身右腕。「投手の全てにおいて（小川らから）しっかり吸収して聞いていきたい」と成長を誓った。