¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤ò2´üÏ¢Â³¤Ç·Þ¤¨¤ëALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ï11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ö³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£Æ£°æ¤Ï5Ï¢ÇÆ¡¢±ÊÀ¥¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½éÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÆ£°æ²¦¾¤ÏÊ¬¸ü¤¤ÊÉ¤À¡£ÄÌ»»¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï±ÊÀ¥¤Î11¾¡32ÇÔ¡£²áµî¤Ë6ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤âÁ´ÇÔ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤â6¾¡21ÇÔ¤È¡¢´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÀ¤Î°¤µ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¡¢¤â¤Ï¤äÅ·Å¨¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Áê¼ê¤È¤Î¼ê¹ç¤ï¤»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢2´üÏ¢Â³¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï²÷³è¤«¤Ä¾éÀå¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤ÈÀ¸³¶¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¡¢1¶É¤Ç¤âÂ¿¤¯»Ø¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥á¥¬¥Í¤Î±ü¤ÎÌÜ¤¬¹âÂ®¤Ç¤·¤Ð¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¡£7ÈÖ¾¡Éé¤Î³«Ëë¤ò¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î²¦¾ÀïÄ¾Á°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÎ×¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¡£Åö»þ7´§¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¤¬²¦ºÂÀï¤Ç°ËÆ£¾¢2´§¡Ê23¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢6´§¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤ÎÌÜ¤ÏÇÔ¤ì¤¿Æ£°æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ËÆ£¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÆ£°æ¤µ¤óÁê¼ê¤Ë2¾¡2ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ºÀ¨¤¤¡£¡Ê24Ç¯¤Î¡Ë±Ã²¦Àï¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¡£²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¡ÇÔ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤óÂÐ¶ÉÆâÍÆ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£³Ñ´¹¤ï¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÆ£°æ¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£¤ÏÁê³Ý¤«¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Æ£°æ¤ÎÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤¤¼ê¤ò¾ï»þ·«¤ê½Ð¤·¡¢ÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¹¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯²¦Æ»¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëA¡Ê¤È¤¤¤¦³µÇ°¡Ë¤ò»ý¤Ä¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦B¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡²¦Æ»¤ÎA¤ËÂÐ¤·¡¢°¡Î®¤ÎB¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÆ£°æ¤µ¤ó¤È¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¸ú²ÌÈ´·²¤Î¹¶·â¤¬A¤ËÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£Æ£°æ¤ÎÅ·Å¨¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ËÆ£¤Î¡Ö¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂ°À¡×¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ°À¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖ¾¡Éé¤Î¿Ê¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö½Ð¤À¤·¤Ç¶Ñ¹Õ¤·¤¿¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£²áµî3ÅÙ¤Î7ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡Ö³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ì¶É°ì¶É¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áá¡¹¤Ë¥«¥ÉÈÖ¤È¤Ê¤ì¤Ð¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡Ö7ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Ï¡¢3¾¡3ÇÔ¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½ª¶É¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤¬¾¡¼Ô¡¢ÇÔ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡²áµî6ÅÙ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤È°ì¶É¤Ç¤âÂ¿¤¯»Ø¤¹¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Âè7¶ÉÅþÃ£¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶»Ç®¤Î½Ö´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
