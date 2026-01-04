◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路では１７位だった帝京大は、復路で猛追を見せ９位に滑り込んだ。往路トップの青学大に１２分１７秒のリードを許し、復路は他７チームとの一斉スタート。実際の順位がレース中に見えない中で、４分１５秒あった１０位との差を９区までに１３秒に短縮。最後は１０区の鎗田大輝（４年）が逆転した。往路１７位からのシード権獲得は史上初で、スローガンに掲げる「世界一諦めの悪いチーム」を体現してみせた。

「２秒負けてるぞ！ 飛び込め！」―。残り１キロで監督の乗る運営管理車からゲキを受け、帝京大のアンカー鎗田は最後の力を振り絞った。「ラストやばい！と思って、１キロ本当に、全力出し切った感じでした」。復路一斉スタートで見た目の順位と総合順位が異なり、シード圏（１０位以内）に入っているのか分かりづらい状況だった。中野孝行監督（６２）の言葉を信じ、総合９位で駆け抜けた。復路５位とし、往路１７位から最大の逆転劇でシード権獲得に成功した。

復路スタート時点で、１０位東海大とのタイム差は４分１５秒あった。９区・尾崎仁哉の区間４位の激走を始め、区間ごとに順位を上げた。１１位でつないだ１０区。中野監督は各選手にシード権までの秒数を伝えなかったというが、アンカー鎗田には電話ではっきりと伝えた。

「１３秒だぞ」

タスキを受けると積極的に飛び出し、競る日大と中央学院大を突き放した。「とにかく（前の）創価を目指して走った」。残り１キロ付近で想定外のことが起きた。テレビ中継する日テレが馬場先門（ゴールまで残り２・９キロ地点）の通過タイムで「帝京大１１位、１０位中央学院大と２秒差」と表示し、放送席もこれを伝えたが、実際は「帝京大９位、１１位中央学院大と３５秒差」で、すでにシード圏内だった。

運営管理車でも正確な状況を把握していたが「なんか２秒、抜かれたぞとかって」と中野監督は冒頭のゲキを飛ばしたのだった。

往路で１７位に終わった２日夜。３年連続のシード権が絶望的な中でもチームは活気づいた。復路へ向けた全体ミーティングを開き「１人１分縮めたら、５分だ」と訴えた中野監督。４年生のミーティングでは、鎗田は「ここからシード取ったらかっこいいよな」と同僚に投げかけた。その強気発言を伝え聞いた同監督は「捨ててないんだ」と感じ、鎗田には具体的な秒数やゲキを伝えた。「２秒差」をうまく使った。

最終的に１０位日大を突き放し４１秒差の９位でフィニッシュした。「ちょっとは４年生としてカッコいい姿を後輩たちに見せられたのかなと思います」と鎗田。同監督も「ミラクル帝京だね」と言った。前回大会も１４位からシード権を獲得したのに続き「復路の帝京」を証明した。「世界一諦めの悪いチーム」とスローガンを掲げる帝京大がその神髄を存分に発揮した。

（古澤 慎也）

◆往路の出遅れからの逆転シード劇 ２０１１年で青学大が往路１６位と出遅れ。シード圏内の１０位と１分３４秒差から、６区小川恭正（４年）の区間５位の好走などで復路５位と逆襲。総合９位で２年連続シードを獲得したのが過去最も往路の低い順位からの逆転シードだった。また、復路で８つ順位を上げてのシード権獲得も、０６年大会に往路１５位から復路優勝で総合７

位となって３年連続シード

を確保した法大と並ぶ記録

となった。

◆帝京大の箱根駅伝での主な逆転劇

▽１４年大会 シード圏内（１０位）と２分１１秒差の往路１２位と出遅れも、７区で蛯名聡勝（４年）が激走。区間４位の力走で「９人抜き」を達成。総合８位で２年連続シードをつかみ、大会直前合宿を行った、台風２６号で土石流被害を受けた伊豆大島に勇気を届けた。

▽２５年大会 往路はシード圏内の１０位と１分２５秒差の１４位と出遅れたが、６区広田陸（２年）の区間４位など、復路４位と猛反撃。最終１０区で１年生アンカー・小林咲冴が東京国際大、東洋大、順大との４校の大激戦の末、総合１０位に滑り込んで２年連続のシードを死守した。

◆鎗田 大輝（やりた・だいき）２００３年９月２５日、千葉県いすみ市出身。２２歳。市船橋から帝京大に進学し、２５年全日本大学駅伝は５区区間９位。５０００メートルのベストは１３分５７秒８１。１万メートルのベストは２８分４０秒７７。１７９センチ、５８キロ。

成功するまで泥臭く

国士舘大出身で、箱根駅伝には４度出走した中野監督は２００５年に帝京大の監督に就任した。モットーは「日本一諦めの悪いチーム」と「『やるかやらないか』ではなく『やるかもっとやるか』」。熱い言葉で選手を鼓舞する。「成功するまでしつこくやるっていうことが、今の世の中にものすごい必要。だから、箱根駅伝を通して彼らが学んだことが、国民に浸透してくれたら、もっといい国になるのかな」と大きな目標を語る。

１０区の鎗田は春から都庁職員になるといい、中野監督は「おまえがお世話になる東京都だよ」と言って送り出したという。「文武両道の学生で勉強もできるし、スポーツもできて最高の人材です。小池都知事、お手柔らかによろしくお願いします」とたたえた。