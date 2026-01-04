◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年連続で８区に出場した青学大の塩出翔太（４年）が１時間３分４５秒の区間新記録をマークし、優勝を決定づけた。体調不良で急きょ１区欠場の荒巻朋熙（４年）が１０キロ地点の給水係を務めて快走をサポート。現４年生と同期の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）が昨年２月に悪性リンパ腫のため、２１歳の若さで亡くなった。塩出は「４年生みんなの力で勝てた」と感謝した。

８区は終盤にダラダラと１キロを上る遊行寺の坂がある。塩出は難所を乗り越え、戸塚中継所手前でラストスパート。１９年、東海大の小松陽平がマークした１時間３分４９秒の区間記録を４秒更新した。「時計は見ていませんでした。全力を出すだけでした」と塩出は充実した表情で振り返った。７区終了時で１分２８秒差に迫っていた国学院大を突き放し、勝利を引き寄せた。

８区の中間点前で塩出の区間新記録を確信していた仲間がいる。１区出場予定だったが、胃腸炎のため、無念の欠場となった荒巻だった。レースを走ることはできなかったが、１０キロ地点の給水係を申し出て、給水ボトルを渡しながら約５０メートルを並走した。「絶対に区間新が出ると思いました。今までで一番、動きがよかった。４年間、ずっと一緒に走ってきたので分かります」と荒巻は笑顔で明かした。盟友のサポートに塩出は「荒巻は悔しいはずなのに明るくサポートしてくれた」と感謝した。

もうひとり、心の中で伴走していた選手が皆渡さんだ。「４年生はみんな星七の思いを感じて走りました」と神妙に語る。２月２１日に皆渡さんの故郷の大阪・豊中市で、昨季主将の田中悠登さんが中心となって「ななつぼしマラソン」が開催される。「４年生みんなで参加します。星七にいい報告ができます」と塩出は柔らかな表情で話した。

２月１日には、絶対エースの黒田朝日と共に別府大分毎日マラソンに出場する。「朝日のタイム（昨年の大阪で２時間６分５秒）が高い目標で、２時間７分台では走りたい」と意欲を示した。

卒業後は旭化成に進む。青学大で過ごした４年間のすべてを糧にして塩出翔太は走り続ける。（竹内 達朗）

◆塩出 翔太（しおで・しょうた）２００３年９月１３日、広島・尾道市生まれ。２２歳。栗原中から陸上を始め、世羅高では１、２年時に全国高校駅伝出走。箱根駅伝は２年時に初出走し、３年間８区区間賞（４年時は区間新記録）。自己ベストは５０００メートルが１３分４９秒５６、１万メートルが２８分５５秒８１、ハーフマラソンが１時間１分５４秒。１７０センチ、５３キロ。