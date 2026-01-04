テレビ朝日「木梨憲武のスポーツKING！」に出演

女子ゴルフで一世を風靡したイ・ボミ（韓国）の近影が話題を呼んでいる。テレビ朝日系で2日に放送された「木梨憲武のスポーツKING！」に出演。「久しぶりで嬉しい」「イ・ボミ（37）が衝撃的すぎて…8年ぶりなの！？」などと歓喜や驚きの声が上がっている。

ボミスマイルは健在だった。2023年に日本ツアーを引退したイ・ボミ。新春の特別番組のゴルフコーナーに、勝みなみ、佐久間朱莉、渋野日向子、竹田麗央、古江彩佳とともに出演した。番組内では8年ぶりの出演とも紹介され、楽しそうにクラブを振った。

久々の登場はX上でも話題に。「うわー！イ・ボミ出てるじゃん。久しぶり」「イ・ボミ（37）が衝撃的すぎて…8年ぶりなの！？」「日本語うまいな」「イ・ボミ可愛いよな」「イ・ボミ（37）か」「日本語ペラペラやん」「久しぶりに見たけど、イ・ボミがかわいい！」「イ・ボミ37になったのか……」「ボミちゃんってもう37なの！？ うそでしょ！？」と驚きや喜びの声が続出していた。

37歳のイ・ボミは2011年からJLPGA（日本女子プロゴルフ協会）ツアーに参戦し、15、16年には2年連続で年間最優秀選手賞、賞金ランキング1位、平均ストローク1位を達成するなどトッププレーヤーとしてツアーを牽引。JLPGAの発展に多大な貢献を果たしたことが評価され、2023年の年間表彰式で特別功労賞が贈られた。



