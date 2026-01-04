岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと合意の報道にネットは騒然となった。

巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本がブルージェイズと４年６０００万ドル（約９４億円）で契約合意したと３日（日本時間４日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中での電撃合意となった。

４日未明の電撃ニュースにＸ（旧ツイッター）では「ブルージェイズ」がトレンドランクの上位に急浮上。ネット上では「岡本ブルージェイズキターーーーーー！」「ブルージェイズ全力応援」「こうなると今からメジャーはブルージェイズを応援する」「今井も村上もみんな違うチームとか今年のＭＬＢを見るの面白くなりそ」「起きたら岡本がブルージェイズ決定で大穴すぎてまだちょっと疑ってる自分がいるぞｗ」「ＮＰＢで積み重ねてきた実績、勝負強さ、打席での存在感、そのすべてが評価された結果だと思う」「やばいな興奮止まらん」「今井達也→アストロズ、村上宗隆→ホワイトソックス、岡本和真→ブルージェイズ、おー！！！！お？もしかしてア・リーグ集結？」「遂に決まったか！」という声が。一方で「岡本も村上もおらんセリーグ」などと悲喜こもごもだった。

ブルージェイズは、２５年に９４勝６８敗でヤンキース、レッドソックスら強豪がひしめくア・リーグ東地区を１０年ぶりに制してポストシーズンに駒を進めると、１９９３年以来３２年ぶりにワールドシリーズに進出。ドジャースとの死闘となった頂上決戦では、３勝３敗で迎えた第７戦の９回１死までリードを奪っていたが、逆転負けを喫し、あと一歩で頂点には立てなかった。一塁には主砲のゲレロが君臨。岡本は巨人でも主戦場だった三塁での起用が見込まれる。