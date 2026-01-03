キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

長距離ドライブが続くキャンピングカー旅では、安心して休める“拠点”選びが大切です。

福井県の４つの道の駅には、温泉・絶景・海鮮・ゆったり休める駐車場が揃い、車旅を快適にサポートしてくれます。

本記事では、各道の駅の特徴や車中泊のしやすさをまとめてご紹介します。

※2025年11月20日時点で車中泊可能と確認済み（電話確認）

（！）道の駅での車中泊は、休憩・仮眠目的での短時間利用が前提です。

各道の駅では、長時間の滞在やキャンプ行為（テーブル・椅子の設置、火気の使用など）を禁止している場合があります。

また、ゴミは必ず持ち帰り、夜間は静かに過ごすなど、他の利用者や施設、周辺の方々への配慮を心がけましょう。

車中泊を楽しむ皆さん一人ひとりのマナーが、今後も安心して利用できる環境づくりにつながります。

【吉田郡永平寺町】道の駅 禅の里

道の駅 禅の里

永平寺の門前に佇む道の駅 禅の里は、静寂に包まれながら温泉で旅の疲れを癒すのに最適な場所です。

併設の「永平寺温泉 禅の里」は良質な成分を含んだ天然温泉ですから、長旅の疲れをほぐしつつ、名物のおろしそばや地元食材でお腹も満たせます。

夜は比較的静かなので、キャンピングカー旅でも休みやすい環境です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 禅の里（みちのえき ぜんのさと）

所在地：福井県吉田郡永平寺町清水2-21-1

TEL：0776-64-3377

車中泊：〇（火気厳禁、ごみ持ち帰り厳守、温泉側の駐車場には迷惑かけないように）

駐車場：普通車25台、大型車２台、身障者用２台

トイレ：24時間利用可能

詳細はこちら▷道の駅 禅の里

温泉と施設の詳細

道の駅 禅の里

入浴施設：永平寺温泉「禅の里」

入浴料金：大人（中学生以上）600円、小学生300円、3歳以上小学生未満130円、3歳未満無料

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30まで）

休館日：毎月第2水曜日

効能：神経痛、関節痛、筋肉痛、疲労回復など

飲食・売店：レストランあり

通信環境：無線LANあり

その他：冬季は豪雪地帯のため注意

詳細はこちら▷永平寺温泉「禅の里」

利用者の口コミ・おすすめポイント

・冬期は積雪・路面凍結の可能性あり。スタッドレスタイヤ・チェーン推奨。

・飲食コーナーが早めに終了するため、夜間食事を検討するなら別施設利用も視野。

・駐車スペースが比較的少なめのため、車中泊目的なら早めの到着がおすすめ。

・「温泉併設ゆえ、ドライブ旅行の宿泊ポイントとして魅力的。」

・「冬・夜間利用には防寒・装備面での準備を。」

要注意！！

このあたりでは最近、熊の出没・痕跡が増えています。車中泊を検討される方は、夜間の駐車場所・食べ物の管理・ゴミ処理に十分ご注意ください。温泉や休憩施設のご利用も、早めの時間がおすすめです。

【丹生郡越前町】道の駅 越前

越前町公共施設管理公社

日本海を望む海岸沿いに位置し、露天風呂「漁火」で海風を感じながら湯浴みが楽しめる魅力的な道の駅。

越前がにや海産物など“越前の味覚”が揃い、旅のお土産を選ぶ楽しみもあります。

24時間利用可能なトイレもあり、車中泊旅の拠点として心強い存在です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 越前（みちのえき えちぜん）

所在地：福井県丹生郡越前町厨71-335-1

TEL：0778-37-2360

車中泊：〇（火器厳禁、ごみ持ち帰り厳守）

駐車場：普通車157台、大型車11台、身障者用4台

トイレ：24時間利用可能

詳細はこちら▷越前町公共施設管理公社

温泉と施設の詳細

越前町公共施設管理公社

入浴施設：露天風呂「漁火」

入浴料金：大人520円、小学生310円、幼児200円

タオルの有無：タオル販売150円、バスタオルレンタル150円

営業時間：11:00～21:00

休館日：火曜日

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労回復など

飲食・売店：アンテナショップ・レストランあり

詳細はこちら▷越前町公共施設管理公社

利用者の口コミ・おすすめポイント

・駐車場が複数ゾーンに分かれており、ナナメ傾斜のあるエリアもあるため車中泊時は平坦な駐車場を選ぶのがおすすめ

・海岸沿い施設ゆえ、夜間・早朝は風・潮風の影響がある可能性あり

・「駐車場・トイレともに24時間利用可能なゾーンあり。車中泊自体は問題なく可能」

・「温泉＋海岸沿いロケーション＋道の駅の3点セットが揃っており、ドライブ旅・車中泊旅の拠点として非常に魅力的。」

【大飯郡おおい町】道の駅 うみんぴあ大飯

道の駅 うみんぴあ大飯

若狭湾の海辺に立つ「道の駅 うみんぴあ大飯」は、絶景ロケーションと温浴施設が魅力の癒しスポット。

海鮮グルメや地元産品も揃い、旅の途中で“海と食とリラックス”を同時に味わえるのが嬉しいです。

海沿いの心地よい風に吹かれながら、キャンピングカー旅の休息地として最適の道の駅です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 うみんぴあ大飯（みちのえき うみんぴあおおい）

所在地：福井県大飯郡おおい町成海1-1-2

TEL：0770-77-4600

休館日：第1、第3月曜（祝日の場合は翌火曜）

車中泊：〇（火気厳禁、ごみ持ち帰り厳守）

駐車場：普通車29台、大型車4台、障害者用3台

トイレ：24時間利用可能

詳細はこちら▷道の駅 うみんぴあ大飯

温泉と施設の詳細

オーシャンズリゾートホテル＆スパうみんぴあ

入浴施設：シーサイドスパおおいの湯

入浴料金：【一般】大人1,200円、子ども（小学生以下）550円【おおい町民】大人800円、子ども400円

営業時間：11:00～22:00、木曜日15:00～22:00

定休日：年中無休

効能：血行促進、疲労回復、新陳代謝の改善など

飲食・売店：レストランあり

その他：若狭湾の絶景を楽しめるデッキ・観光船連携などもあり。

詳細はこちら▷オーシャンズリゾートホテル＆スパうみんぴあ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「海辺の景色と温浴で、ドライブ疲れを癒しながらの車中泊に好適。」

・「夜間は風が強い海辺地域なので、車の固定・防風対策を念頭に。」

【大飯郡高浜町】道の駅 シーサイド高浜

若狭高浜観光情報サイト

若狭湾を望む開放的なロケーションが魅力で、海風に包まれながらリフレッシュできるスポット。

海鮮や地元グルメが充実し、温浴施設やマリーナも近接しています。

海辺で一息つきたいキャンピングカー旅に最適な寄り道ポイントです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 シーサイド高浜（みちのえき しーさいどたかはま）

所在地：福井県大飯郡高浜町下車持46-10

TEL：0770-72-6666

車中泊：〇（火気厳禁、ごみ持ち帰り厳守）

駐車場：普通車131台、大型車19台、身障者用8台

トイレ：24時間利用可能

温泉と施設の詳細

若狭高浜観光情報サイト

入浴施設：温浴施設「湯っぷる」

入浴料金：大人（中学生以上）700円、子ども（3歳～小学生）400円

タオルの有無：（販売）タオル150円、バスタオル600円

営業時間：10:00～22:00（最終受付 21：30）当面の間（最終受付20:00です。詳細は直接お問い合わせください。）

休館日：毎月第1、3水曜日

飲食・売店：物産館、レストラン（2025年11月27日現在休業中）あり

通信環境：無線LANあり

詳細はこちら▷ 道の駅 シーサイド高浜

利用者の口コミ・おすすめポイント

・海辺ゆえに風・潮風対策を。夜間の駐車位置・明かり状況を確認すると安心。

・「温浴施設が充実しており、車中泊＋お風呂＋観光という流れでの利用価値高め。」

・「海の青戸の入り江を眺めながらのひと時は、旅の中のリラックスタイムに好適。」

まとめ

今回ご紹介した福井の道の駅４か所は、それぞれに「海・温泉・食・静けさ」といった旅の癒しがすべて揃っており、キャンピングカー旅との相性は抜群です。

走り続けるだけでは見過ごしてしまう、地域の魅力や風景に触れられるのも道の駅ならではです。

次の福井旅では、ぜひこちら４つのスポットを拠点に、日本海ドライブを楽しみながらゆったりした車中泊旅を楽しんでみてください。