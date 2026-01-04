µð¿Í¡¦ÌçÏÆ¡¡Êì¹»ÁÏ²ÁÂç¤Ç»ÏÆ°¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÂÇ·âÄÒ¤±¤Î¥ª¥Õ¹ðÇò¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¡Ö·Ò¡×£´Ç¯ÌÜÉü¸¢ÀÀ¤¤
¡¡µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ÎÁÏ²ÁÂç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¡Ö·Ò¡×¤ò·Ç¤²£´Ç¯ÌÜ¤ÎÉü¸¢¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº£¥ª¥Õ¤Ï£±£²·î¤«¤éÌµµÙ¤ÇÂÇ·âÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¡£ºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤òº£µ¨¤ÎÎÈ¤Ë¡Ö·Ò¡×¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡É÷¤â¤Ê¤¯¡¢¸«¾å¤²¤ì¤ÐÀÄ¶õ¡£²¹¤«¤¤Æüº¹¤·¤¬º¹¤¹Êì¹»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢µåÃÄ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¡×¤Î³¨¤¬»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥Ö¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥Þ¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖÆóÎÝ¤â¼é¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¾®¤µ¤á¤Ë¡£¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Î»þ¤ËºÙ¤«¤¤Æ°¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡×ºÎÍÑ¤·¡¢º£¸å¤â»î¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ø¤È¡Ö·Ò¡×¤¬¤ë¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î£¸£±»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£²£³¤È¶ìÀï¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¾å¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Î¡¼¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢Ï¢Æü¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóÎÝ¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¡£ºòÇ¯´¶¤¸¤¿²ù¤·¤µ¤ò¡¢À¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¼«Ê¬¼«¿È¤À¡£¹¶¼é¤Ç¡Ö繫¡×¤®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤ò¡Ö繫¡×¤°Àï¤¤¤Ø¡£Æ®Áè¿´¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢ÌçÏÆ¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Î°ìÇ¯¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£