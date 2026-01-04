首位アーセナルがリーグ戦5連勝！　ライスの2得点などでボーンマスに逆転勝利

写真拡大

　プレミアリーグ第20節が3日に行われ、ボーンマスとアーセナルが対戦した。

　ボーンマスは、直近のリーグ戦10試合で5分け5敗と失速。現在はリーグ15位に沈んでいるが、首位アーセナルとの一戦で手応えをつかみ、復調へのキッカケとすることができるか。

　対するアーセナルは前節、アストン・ヴィラに4−1で大勝し、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を「4」に広げた。悲願のプレミアリーグ優勝へ、独走態勢への第一歩を踏み出したいところだった。

　試合開始からしばらくはボーンマスがゴールに迫っていったが、次第にアーセナルがペースをつかみ始めていく。しかし10分、ガブリエウ・マガリャンイスのパスミスを見逃さず、ボックス前でエヴァニウソンがボールを奪うと、そのままシュートをゴールに突き刺した。

　ミスから先制を許したアーセナル。それでも16分、敵陣の左サイドでFKを得ると、キッカーのボールをボーンマスがクリア。このボールをノニ・マドゥエケが拾い、ボックス内にカットインしてから折り返しのパス。ガブリエウ・マルティネッリのシュートはGKジョルジェ・ペトロヴィッチに阻まれたが、跳ね返りのボールをガブリエウ・マガリャンイスが押し込んで同点とした。その後、互いにシュートの場面を何度か作りつつ、前半は1−1で終えた。

　アーセナルは53分、セカンドボール回収の流れからヴィクトル・ギェケレシュがボールを落とすと、このボールをマルティン・ウーデゴーアがマイナス方向にパス。そこに走り込んできたデクラン・ライスがダイレクトでシュートをゴール右下に決め切った。

　リードを奪ったアーセナルはさらに71分、敵陣でのパスワークから守備を崩し、ブカヨ・サカがボックス内で折り返すと、これをライスが右足で決め、リードを2点に広げた。

　だが試合はこのままでは終わらない。76分、ボーンマスは右サイドからのパスをルイス・クックが落とすと、イーライ・ジュニア・クルーピがブレ球のシュートでゴールネットを揺らし、1点を返す。しかし、ボーンマスの反撃はここまで。試合はアーセナルが3−2でボーンマスに勝利という結果となった。

　次節、ボーンマスは7日にホームでトッテナム・ホットスパー、アーセナルは8日にホームでリヴァプールとそれぞれ対戦する。

【スコア】
ボーンマス　2−3　アーセナル

【得点者】
1−0　10分　エヴァニウソン（ボーンマス）
1−1　16分　ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
1−2　54分　デクラン・ライス（アーセナル）
1−3　71分　デクラン・ライス（アーセナル）
2−3　76分　イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）


【動画】ガブリエウがミス帳消しの得点など…ゴール集! ボーンマスvsアーセナル