「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

青学大が、前回打ち立てた記録を３分４５秒も更新する１０時間３７分３４秒の大会新記録で３年連続９度目の総合優勝を果たした。２度目の総合３連覇は史上初の快挙。優勝回数は駒大を抜いて、単独６位となった。往路首位から出て、復路も５時間１９分２６秒の新記録で２年ぶり９度目の制覇。原晋監督（５８）が掲げた『輝け大作戦』は、東海道箱根路に記録ずくめの歴史を刻んだ。

歓喜の声とともに、名将は９度、宙を舞った。史上初となる２度目の３連覇で、直近１２大会で９度目の優勝。大会新記録の金字塔まで打ち立てた原監督は、悠々とトップでフィニッシュするアンカー・折田壮太（２年）を迎えると、輝く笑顔で喜ぶ選手たちとハイタッチを交わした。

「素直にうれしい。就任２２年。一年一年の積み重ね。こんなにも強かったのかと思えるくらいほれぼれ。３００％輝きました！」

１６位から始まった箱根路。それでも「俺が青学を勝たせる」と全員が掲げ、１分１秒でも速く、ただ前を目指して走った。５位でタスキを受けた５区の黒田朝日（４年）は、次々と抜き去り首位でゴール。本番前、箱根駅伝をゴルフに例えていた指揮官は「黒田はアルバトロス」とたたえた。

勝ちを確信したのは「９区に渡った時かな」と将。６区に抜てきされた石川浩輝（１年）は、初めての箱根ながら首位をキープした。８区塩出翔太（４年）は区間新記録をマークし、初出場の９区佐藤有一（４年）につないだ。折田は逃げ切ってゴール。監督は自身の采配に「さすがだなと思いますね」と、タクトはさえ渡った。

「優勝確率０％」から始まったドラマだった。その中で、大勝利を挙げられた理由は一体感。『輝け大作戦』と称して臨み、チームの軸となった４年生、一人一人の輝きは欠かせなかった。

エースで主将として、背中で引っ張ってきた黒田だけではなかった。指揮官は「走れなかったら、サポート役で一生懸命輝いてほしいという思いで指導している」と話す。マネジャーには４年生が４人。縁の下の力持ちとして陰で支えてくれるメンバーと一つになってつくり上げたチームは、箱根路で一番星のように輝きを放った。

一昨年にリフォームされた寮での食事も勝因のひとつ。シェフはＯＢの鶴貝彪雅（ひょうが）さんが務め、監督の妻・美穂さんとともに朝晩の料理を提供している。指揮官は「結果的に、大きな故障が１年ない」と大会前のケガ人がチームの１割未満だったと強調。食事改革も強さを生む。

「青学メソッドが確立され、学生が理解し、そして行動に移す。それを後輩に継承する。伝統がつながっている」。青学の強さには、確かな根拠がある。フレッシュグリーンのタスキは、４連覇へ望みをつなぐ。

◇原 晋（はら・すすむ）１９６７年３月８日、広島県三原市出身。世羅高から中京大に進学し、中国電力に入社。サラリーマン時代は省エネ空調機の売り上げで実績を重ねる「伝説の営業マン」だった。２００４年に青学大の監督に就任。箱根駅伝は０９年に３３年ぶりの出場に導き、１５年の初優勝から４連覇を含む９度のＶに導いた。現在は青学大陸上部長距離ブロック監督、同大学の地球社会共生学部教授など多方面で活躍。２０１４年度にデイリースポーツ制定「ホワイトベア・スポーツ賞」を受賞した。