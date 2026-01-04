「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

３位を待っていたゴール地点でどよめきが起こった。観客の前に姿を現したのは、９区を終えて３位の中大、４位早大でもない青色のユニホーム。順大の２年生アンカーの山本悠が笑顔でゴールテープを切ると、チームメートは絶叫し喜びを爆発させた。予選会２位からの大躍進。長門俊介監督（４１）は「びっくり。学生たちが本当にがんばってくれた。想定以上」と目を細めた。

往路６位から８区の永原颯磨（２年）が区間３位で好走するなど、大崩れすることなくタスキをつないだ。山本が「５位以内がチームの目標だったが、もっと上にいこうという気持ちで走った」と、こちらも区間３位の好走で締めた。

３年ぶりのシード奪還を飛び越え、４年ぶりのトップ３に返り咲いた。好成績急転の要因は万全の準備。メンバーで２人しかいない４年生がグラウンド内外で雰囲気作りに尽力し、隙のない集団に。１２月から体調不良者やケガ人はほとんど出なかったという。長門監督は「思い描いていた通りのメンバーを組めた」と最大値を出せた。

わずか７秒差でシードを逃した前回の悔しさも力となった。反骨心から１年で大きく進化。“５強”に一泡吹かせ「優勝したいという気持ちになってくれたんじゃないか」と長門監督。山本も「さらに上を目指したい」と見据える。１１回の総合優勝を誇る名門復活へ、第一歩を踏み出した。