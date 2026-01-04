「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

往路１７位だった帝京大が９位に食い込み、１０位以内に与えられる次回大会のシード権を３年連続で獲得した。１０位日大までがシード権を手にした一方で、中央学院大は１１位。東洋大は１４位に終わり、２１年連続のシード権獲得を逃した。往路２位の早大は４位、中大は５位、駒大は６位だった。

往路１７位だった帝京大が９位に巻き返し、３年連続でシード権を獲得した。シード圏内の１０位との４分１５秒差をひっくり返す大逆転劇。鎗田（やりた）大輝（４年）が１０区のアクシデントを乗り越え、激走した。

９区終了時に１０位まで１３秒差の１１位。アンカー鎗田は「もうやるしかない」と気合を入れた。１３・３キロ付近で日大、中央学院大を抜き９位に浮上。中継局の速報サイトでは１８・１キロ地点で２７秒差をつけた。安全圏に入ったと思われたが、残り２・９キロ、２０・１キロ地点で１１位に急落。１０位の中央学院大と２秒差と表示され、監督車の中野孝行監督（６２）に「２秒負けている！お前にかかっている」と猛ゲキを飛ばされた。

鎗田は「もう大丈夫だろうと思ったら、急に『２秒負けている』と言われて、『やばい』と思ってラストスパートした。人生で一番頑張った１キロだった」と振り返った。

中野監督は「本当にミラクル」と選手の追い上げをたたえつつ「終わったら（１０位日大と）４０秒も開いていた。あり得ない」と苦笑いだった。

それでも驚異の追い上げは事実。ゴール後は仲間に囲まれ涙を流した鎗田は「みんな気持ちを切らさなかった。掲げる『世界一諦めの悪いチーム』を体現できた」と胸を張った。

卒業後は東京都庁の職員になる鑓田。中野監督は「勉強もスポーツもできる最高の人材。小池知事、お手柔らかにお願いします」とエールを贈った。