「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

往路１７位だった帝京大が９位に食い込み、１０位以内に与えられる次回大会のシード権を３年連続で獲得した。１０位日大までがシード権を手にした一方で、中央学院大は１１位。東洋大は１４位に終わり、２１年連続のシード権獲得を逃した。往路２位の早大は４位、中大は５位、駒大は６位だった。

２０年続いたシード権がついに途切れた。往路１５位の東洋大は、復路で順位を一つしか上げられず総合１４位。１区では松井海斗（２年）が一時トップに立つ力走を見せたが、その後は全１０区間で２桁順位が６度と最後まで流れを引き寄せられなかった。酒井俊幸監督（４９）は「前任の川嶋（伸次）さんから続いていたシード権で、卒業生も継続してきた記録。支援していただいた関係者を含め、途絶えてしまったことは監督として申し訳ない気持ちでいっぱい」と、表情を変えずに受け止めた。

来季は１０月の予選会から箱根路を目指すことになる。「学生としては出たことがあるけど、監督としては初めて」と指揮官、選手ともに未経験の戦いだ。「予選会を勝ち上がるぐらいの気持ちを持たないとチームは変わっていかない。こういう機会を良い意味で捉えて発展してきたい」。鉄紺の復活を誓った。