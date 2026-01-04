「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

最後まで望みを捨てることなく懸命に前を追った。国学院大は、２０２０年と前回の３位を更新する大学最高順位の２位でフィニッシュ。青学大には及ばなかったが、大会新記録の１０時間４０分７秒。力を出し切った。大手町で選手を迎え入れた前田康弘監督（４７）の目には涙が浮かんでいた。

「終わってみたら悔しい気持ちはあります。一方ですがすがしい気持ちもある。自分たちの力はしっかり出し切れた」

青学大から１分５４秒差の４位からスタート。圧巻はトップから３分２３秒差の４位でタスキを受けた７区の高山豪起（４年）だった。「８区、９区、１０区の選手もみんな諦めていなかった」と前だけを見ていた。

スタート直後からみるみる加速。１２・８キロ付近で早大と中大を捉えて、２位に浮上した。さらに先頭の青学大・佐藤愛斗（２年）に１分２８秒差と詰め寄り、区間記録へ１１秒と迫る歴代２位の１時間０分５４秒の好タイムをマークし、総合優勝が視野に入る位置まで引き戻した。

指揮官ですら諦めかけていた。「６区の時点でキツいかなって思っていたけど、高山に『監督、間違っていますよ』って言われたような気がした。背中で教えてくれた」と激走に感激した。歓喜のゴールテープはお預けとなったが、堂々と大学の歴史に名を刻んだ。