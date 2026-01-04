「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

大会新記録で３年連続９度目の総合優勝を果たした青学大に勢いをつけた一人が、９区の佐藤有一だった。寮長も務める４年生は、初めての箱根駅伝で１時間７分３８秒をマークして区間賞を獲得し、着実にリードを広げた。国学院大が２分３３秒差で過去最高の２位に入り、３位は順大だった。

４年生にして初の箱根路。青学大の９区佐藤有は、待ち望んだ舞台で存在感を放った。寮長としてもチームを支える男は「寮長は走れないというジンクスがあった。それを覆そうと思って１年間取り組んでいた」。区間賞の走りで国学院大にとどめを刺した。

猛追を振り切った。じわじわと差を詰められ、７区終了時には１分３３秒差。それでも、８区塩出から１分４４秒差でタスキを受け「４年目の覚悟があった」と歴代３位のタイムでリードを拡大し「余裕を持って練習ができた」とうなずいた。

寮長としてチーム力の向上に努めてきた。原監督も、勝因のひとつである一体感には「佐藤寮長を中心とした寮生活の充実ぶりがある」と言うほど。佐藤有は「部屋の乱れは心の乱れ」とレース前の清掃を提案し、１２月に入ればチームの感染症予防を徹底した。

清掃を始めたきっかけは黒田の部屋が整頓されていることを見たから。「いつも整理整頓されている。競技力につながっている」と確信。佐藤有は穏やかな性格で、時には「僕が言っても聞いてくれませんよ〜」と言いながらも「徹底的にやって、みんな良い走りをしてくれた」と笑った。

最終学年で飾った有終の美。「絶えない声援と、苦しい中での監督の声かけは力なんだと思った」。全力で駆ける中で鮮明に聞こえた指揮官の声。最後の後押しで、全てを出し切った。

◇佐藤有一（さとう・ゆういち）２００３年４月２６日、東京都出身。椚田中、拓大一高を経て、青学大文学部に入学。１００００メートルは２８分７秒７５。２５年の全日本大学駅伝は５区で区間３位。箱根駅伝は今大会が初出場だった。１８３センチ、６３キロ。