村田沙耶香さんの小説『コンビニ人間』（文春文庫）は、2016年に第155回芥川賞を受賞しました。あらすじや読みどころ、海外での評価などを紹介します。

『コンビニ人間』あらすじ

『コンビニ人間』は、コンビニエンスストアで店員として働く36歳の女性・古倉恵子が主人公です。

コンビニで仕事をしている時だけ自身の存在意義を感じられる女性の目を通して、世間の基準に照らして「普通」とみなされないものを疎外してしまう社会の偏狭さと、その枠からはみ出しながらも生きる人間の強さを、独特のユーモアにくるんで描いています。

子どもの頃から世間とずれており、家族の心配の種だった恵子は、同じ制服を身にまとい、接客マニュアルを体得し、コンビニ店員になった日に確信する。

〈そのとき、私は、初めて、世界の部品になることができたのだった。（略）世界の正常な部品としての私が、この日、確かに誕生したのだった〉

以来１８年間、彼女は同じコンビニでアルバイトを続けてきた。３６歳、独身、恋愛経験なしのまま。村田沙耶香「コンビニ人間」書評 常識のあやしさ、「水槽」越しに

『コンビニ人間』プロはこう読んだ

文芸評論家の斎藤美奈子さんは「好書好日」に掲載された朝日新聞書評で「村田沙耶香的ヒリヒリ感がここでは武器として機能し、『あーら、おかしいのはそっちじゃないの？』と訴えかけてくる」と評しています。

小説はそんな世間の「常識」を逆手にとり、コンビニ人間という生物の目から見た、世間の人々のあやしさをこれでもかと描き出す。水槽の中の魚が人類の生態を観察するような視点で。（中略）

ある労働に特化することで可能になった、新種のプロレタリア文学。恵子が暮らすのは労働疎外の先にある世界である。読者はときに哄笑（こうしょう）し、ときに冷や汗をかきながら、景色が反転する感覚を味わうだろう。

村田沙耶香「コンビニ人間」書評 常識のあやしさ、「水槽」越しに

「コンビニ人間」で芥川賞を受賞した村田沙耶香さん（右）と「海の見える理髪店」で直木賞を受賞した荻原浩さん＝2016年7月19日、東京都千代田区の帝国ホテル、関田航撮影 (C)朝日新聞社

芥川賞を受賞した『コンビニ人間』

『コンビニ人間』（文春文庫）は、2016年に第155回芥川賞を受賞しました。

選考委員を務めた川上弘美さんは「主人公だけでなく、まわりの人間を活写することで、一見異常に見える主人公の描写が『普通』の人たちへの批判になっている。ユーモアがあり、今でなければ書けない優れた作品」と話しました。

受賞時は、村田さんが現役のコンビニ店員で、今後も続けるのか、と問われて「店長と相談します」と答えたことも話題になりました。

村田さんは大学生の時、初めてコンビニで働き、男も女も関係なく、「ただの店員」でいられるのが好きだったと、朝日新聞の取材に語っていました。

「不器用な私が、初めて世界にとけこめた場所。夜中にふと目が覚めたとき、今この瞬間も誰かが働いているって思うと、救われるような気持ちになれた」朝日新聞2016年07月22日付朝刊 （ひと）村田沙耶香さん 「コンビニ人間」で芥川賞に決まった

『コンビニ人間』著者・村田沙耶香さんはどんな人？

村田さんは1979年生まれ、千葉県印西市出身。2003年、「授乳」で群像新人文学賞優秀作に選ばれデビュー。2009年に「ギンイロノウタ」で野間文芸新人賞、2013年に「しろいろの街の、その骨の体温の」で三島由紀夫賞を受賞。2015年には「消滅世界」で性交や家族が過去の遺物になりつつある世界を描き、話題を呼びました。芥川賞は「コンビニ人間」で初ノミネートでの受賞となりました。

その後の主な作品に『地球星人』『生命式』『信仰』『世界99』などがあります。

海外で出版された村田沙耶香さんの『コンビニ人間』『地球星人』などの著作 (C)朝日新聞社

海外で評価が高まる村田沙耶香さんの作品

村田さんの作品は近年、欧米圏で翻訳され、高い人気と評価を得ています。翻訳家・文芸評論家の鴻巣友季子さんは「好書好日」の連載コラムで、以下のように紹介しています。

イギリスで『コンビニ人間』（文春文庫）の英訳『Convenience Store Woman』（ジニー・タブトリー・竹森訳、Granta Books）に始まり、『地球星人』（新潮文庫）、『生命式』（河出文庫）とつづけてヒットを飛ばしている。今年もこの12月に『消滅世界』（河出文庫）の英訳『Vanishing World』（同訳、Grove Atlantic）が出版されたばかり。

これら村田作品の過激な要素（ペドフィル、性的虐待、人食などなど）をよくアメリカ・イギリスの読者が咀嚼していると感心する。ニューヨークタイムズ紙に掲載されたリディア・ミレットの書評の一節がその理解をよく示しているだろう。

「村田の同調圧力への抵抗としての疎外感の描き方には、１世紀近く前のヨーロッパの実存主義者らの著作と似たものを感じるかもしれない。人類の闇の側面を投映するそのレンズは無垢を装っており、村田のボイスの強みはそこにあるのだ。私たち地球星人は哀しく、出来そこないのボット（ロボット）であり、混沌とした夢の世界を不器用にさまよっているのだ」鴻巣友季子の文学潮流（第21回） 英語圏で続く日本語文学ブーム、若い世代が支持

好書好日の記事から村田沙耶香さん書評・インタビュー

「世界99」インタビュー 多様な価値観、行き来できる人を見たくて

「信仰」インタビュー 小説を信仰し、実験し続ける

短編集「生命式」インタビュー 常識を疑い、タブーに切り込む

「地球星人」書評 女性の生きづらさ、鋭く問う

「殺人出産」書評 狂気・正常、境界揺るがす

「タダイマトビラ」書評 家族というシステムの外へ

「コンビニ人間」書評 常識のあやしさ、「水槽」越しに