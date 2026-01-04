昨日21時より放送された「完全密着！箱根駅伝」にて、大泉洋が池井戸潤原作の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で主演を務めることが生発表された。 同作で大泉が演じるのは、「箱根駅伝」の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサー・徳重亮。原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本の正月の風物詩となった「箱根駅伝」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した作品だ。

「箱根駅伝」。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの"箱根復帰"を目指す古豪・明誠学院大学。けがから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実――そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち破いてきた「箱根の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。一方、放送まで3か月を切った「箱根駅伝中継」を担う大日テレビ・スポーツ局。チーフプロデューサーの徳重亮(大泉)は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる！

物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏という2つの大きな柱で描かれている。大泉演じるチーフプロデューサーの徳重は、箱根駅伝を生中継するにあたり、局内外から次々と降りかかる難題や不測の事態に立ち向かいながら、ランナー達の一瞬にかける情熱を伝えるため奔走する。そんな役どころに、大泉は「池井戸作品ならではの数々の敵が現れてくるのですが、『箱根駅伝』に熱い信念を持った徳重がいちテレビマンとして、どう泳ぎきっていくのか、そして一度は箱根を諦めた選手達が箱根駅伝でどんな奇跡を起こすのか、テレビの前でしっかり見届けていただければと思います」と語る。池井戸は、「今回、日本を代表する人気俳優である大泉洋さんに大役を引き受けていただき、本当に感謝しています。そして、大泉洋さんならでは、『徳重亮』の奮闘を期待して止みません」とコメントを寄せた。

■主演・大泉洋コメント

池井戸潤原作の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で主演を務める大泉洋

「この度、池井戸先生原作のドラマ『俺たちの箱根駅伝』で主演を務めさせていただくことになりました。『箱根駅伝中継』を任されたスポーツ局のチーフプロデューサーの徳重亮を演じます。『箱根駅伝』と言いますと、選手や監督の熱いドラマが主役ではあるのですが、池井戸先生原作のこのドラマは、その熱い走りを中継するテレビ局側の物語でもあるという切り口がとても新鮮で面白いと思いました。『箱根駅伝』という長い伝統を持つ唯一無二の番組を作るには、当然さまざまな人々の思い、思惑が入り乱れます。伝統を守り抜きたいもの、伝統を壊したいもの...。多くの問題、理不尽な社内事情など、池井戸作品ならではの数々の敵が現れてくるのですが、『箱根駅伝』に熱い信念を持った徳重がいちテレビマンとして、どう泳ぎきっていくのか、そして一度は箱根を諦めた選手達が箱根駅伝でどんな奇跡を起こすのか、テレビの前でしっかり見届けていただければと思います。どうぞ、ご期待ください」

■原作者・池井戸潤からのメッセージ

「この作品をドラマ化するにあたり、私からドラマの制作陣にひとつ、お願いをしました。それは、学生チームだけを主軸にするのではなく、『箱根駅伝』という番組の作り手であるテレビ局側をも中心に据えること、いえ、むしろそちらに重点を置いて構成し直してほしいということです。あまり知られていませんが、『箱根駅伝』という番組は1日にして成立したわけではなく、その企画を通すことにすら何年もの歳月を要し、社運を賭したといっていいビッグ・プロジェクトなのです。学生たちの熱い戦いを、特に箱根の山々に囲まれて電波が阻まれる5区をどう『生』で中継するのか。当時、技術的に不可能と言われたこの難題に挑んだテレビマンたちがいました。その溢れんばかりの情熱、チャレンジ精神。困難に立ち向かう勇気。そこには学生ランナーたちが『箱根』にかける思いに匹敵する質量があり、いまなおその精神は引き継がれています。テレビには映らない、火傷しそうに熱いスタッフたちの奮闘、混じり気無しにひたすら状況を伝えることに徹するアナウンス、その根幹にあるひたむきで実直なスポーツ中継への思い――。これもまた、もうひとつの『箱根駅伝』そのものです。今回、日本を代表する人気俳優である大泉洋さんに大役を引き受けていただき、本当に感謝しています。そして、大泉洋さんならでは、『徳重亮』の奮闘を期待して止みません。がんばれ大泉洋。がんばれ『箱根駅伝』」

小説では、明誠学院大学の陸上競技部を中心とする学生チームが物語の主軸となっているが、今回のドラマ化では池井戸潤からの依頼も受け、テレビ局編に重点を置いた構成へと再構築。2日間で14時間以上も生中継を行うテレビ局の現場で、何が起き、誰が決断し、どのように「箱根駅伝」は視聴者のもとへ届けられているのか---- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれていく。

放送時期は2026年の秋を予定。大泉を主演に迎え、池井戸潤による原作「俺たちの箱根駅伝」を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、期待だ。

放送情報

日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」

放送時期：2026年10月 ※放送枠は未定

主演：大泉洋

原作：池井戸潤(文藝春秋)

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森雅弘

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/orehako/

