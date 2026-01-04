◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

１１度の優勝を数える順大が復活だ。往路６位から順位を上げ、１０時間４３分５５秒の総合３位でゴール。３大会ぶりにシード権を獲得し、目標の５位以内を達成した。復路では４人の２年生が出走し、７区の玉目陸、８区の永原颯磨は区間記録に迫る快走。５位で受けたアンカーの山本悠（いずれも２年）が１分３７秒差をひっくり返した。

名門の新たな門出を告げる快走だった。順大のアンカー・山本が最後の直線を駆け抜け、３位のゴールテープを切ると、待ち受けた選手らは大歓声を上回る大きな声で「やったー」と叫び、抱き合った。長門俊介駅伝監督（４１）は「１人、１人が役割をしっかり果たしてくれた結果。よくやってくれた」と目標の５位を上回る好成績をたたえた。

往路は４年生なしで６位と健闘。復路も将来性豊かな下級生が躍動した。９区の主将・石岡大侑（ひろゆき、４年）以外は、全員２年生のオーダー。７区の玉目、８区の永原は区間記録に迫る好記録でつないだ。そして、最終１０区にこの１年の進化が結果で現れた。

今季は秒差の明暗を力に変えてきた。前回の箱根予選会は史上最小１秒差の１０位で出場権を獲得。だが、前回大会は１０位の帝京大とわずか７秒差の１１位でシード権を逃した。１０区ゴール直前まで東京国際大、東洋大、帝京大と白熱の８〜１１位争い。メンバーから漏れ、１０区の走路員（沿道の監視など）を務めた山本は「走れない悔しさを感じた」と雪辱を誓った。

それから１年。山本は３位と１分３７秒差の５位でタスキを受けると「上を目指せるならもっと上に」と激走。早大、中大をかわして１０区歴代４位の好記録。前回大会１０区で、青学大２連覇のゴールテープを切った小河原陽琉（ひかる）は、八千代松陰高の同級生だった。その小河原の昨年記録を７秒上回る力走だった。

過去１１度優勝の名門も直近２大会はシード落ち。長門監督は「ベクトルが外に向いていた時期があった。弱かった時は他人のせい、練習のせい、環境のせいだった」と明かす。今季は選手が主体的に走る距離を増やした。エースの吉岡大翔（ひろと、３年）は「あれだけの練習をしてシード落ちはないと思っていた」と泥臭くはい上がってきた。

歴代４番目の優勝回数を誇る名門も、０７年を最後に総合優勝はない。次回は３位経験者９人が残る。山本は「もっと上を目指してやっていきたい」と、小河原と同じ歓喜のゴールを思い描いた。（綾部 健真）

◆順大直近１０年の成績

１７年 ４位

１８年 １１位

１９年 ８位

２０年 １４位

２１年 ７位

２２年 ２位

２３年 ５位

２４年 １７位

２５年 １１位

２６年 ３位

〇…箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟は大会終了後、往路と復路を合わせた２日間で沿道に集まった観戦者数がコロナ禍以降で最高となる約１０５万人だったと発表した。青学大が３年連続９度目の優勝を果たし、史上初となる同一校による２度目の３連覇など記録ずくめの大会だったこともあり、ファンの注目度も高まり、５年ぶりに１００万人の大台を超えた２５年の１０２万人を大きく上回った。