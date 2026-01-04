²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬£´Ç¯Áí³Û£¹£´²¯±ß¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÅÅ·â¹ç°Õ¡¡ÂÇÀþ¶¯²½ÁÀ¤¤ÏÂÀ½ÂçË¤¤ËÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££´£µÆü´Ö¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö£±·î£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÅÅ·â¹ç°Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¾ò¹à¡Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤«¤éÅÏÊÆ¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤ê¡¢»Ä¤ê£²£¸»þ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¶î¤±¹þ¤ß¹ç°Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö·³¤Ï¡¢²áµî¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÈÂçÊªÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é³ÍÆÀ¤ò°ï¤·¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥À¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤ÈÂè£·Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë»àÆ®¤ò±é¤¸¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¼ê¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¼ã¼êÍË¾¤Î¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤é¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÇ·âÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢ºÆ·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤é¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢²¬ËÜ¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¡¢¡ÈÏÂÀ½ÂçË¤¡É¤Ë°ìµ¤¤ËÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤«¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Çµå±ã£¶ÅÙÁª½Ð¤ò¸Ø¤ë²¬ËÜ¤Ï¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µð¿Í¤Ç£±£±Ç¯¥×¥ì¡¼¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£·Ê¬£·Î¤¡££²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¡££·£±£·ÂÇÅÀ¡£Ä¹ÂÇ¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¤â¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢»°ÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÎÝµÚ¤Ó³°Ìî¤â¼é¤ì¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸ø¼¨¸å¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎµåÃÄ¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿Ãæ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤¬ÃåÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö·³¤Ï¡¢£²£°£°£·Ç¯¤ËÂç²ÈÍ§ÏÂ¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Àîºê½¡Â§¡¢²ÃÆ£¹ë¾¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤é¤¬½êÂ°¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Î¸µµð¿Í¡¦»³¸ý½ÓÅê¼ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£